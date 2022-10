Cercare una soluzione a basso costo per fare un fine settimana fuori porta potrebbe non essere così facile. Le località considerate “più belle” costano molto, e ciò potrebbe spingerci a rinunciare alla vacanza.

Invece di gettare la spugna, dovremmo invece puntare su quelle mete meno rinomate, ma che non hanno nulla da invidiare alle più famose. L’Italia, infatti, è ricca di luoghi meravigliosi, affacciati sul mare o costellati di montagne e colline, che aspettano solo di essere scoperti.

Molte persone intendono come “vera” vacanza solo quella che si fa al mare, quindi oggi ci concentreremo su due località balneari. Ci situeremo in centro Italia, dove le temperature saranno miti anche in autunno e potremo goderci weekend vacanzieri anche d’inverno.

Qui spenderemo anche solo 40 euro a notte, e troveremo sistemazioni con letto, colazioni e pasti compresi.

Weekend al mare in coppia o con bambini in queste città economiche in Italia

Quando si parte per un weekend, si cerca sempre la soluzione più economica, ma non solo. Si cerca anche la situazione più confortevole per tutte le necessità di chi viaggerà.

Chi, ad esempio, si sposterà con bambini, cercherà una soluzione che preveda giochi o intrattenimenti per loro. Chi, invece, vorrà dedicarsi ad un weekend rilassante, potrebbe privilegiare hotel con spa o romantici.

Per accontentare tutte queste necessità, ci si potrebbe dirigere verso queste 2 città.

Follonica, in Toscana

La Toscana è una meravigliosa regione verdissima e lussureggiante, in Italia. Questa terra è l’ideale per chi vorrà rilassarsi, grazie a luoghi di vero benessere fisico e psicologico.

Qui troveremo un paradiso terrestre che offre terme gratuite, situato proprio in Toscana, ma non solo. Potremo vivere un grande relax anche nella stessa Follonica, ridente cittadina affacciata direttamente sul mare.

In questo luogo i bambini potranno divertirsi, grazie all’arenile composto di sabbia fine e morbida. Inoltre il fondale è basso, e degrada lentamente verso il basso, il che la rende particolarmente adatta ai più piccoli.

Qui potremo visitare parchi-divertimento attrezzati per bambini, andare a cavallo nei centri specializzati e visitare la Biblioteca della Ghisa. Respireremo cultura e divertimento, per un viaggio indimenticabile a 360°.

In questa bellissima cittadina troveremo camere d’albergo anche a meno di 30 euro a testa a notte.

Gatteo a Mare, in Emilia-Romagna

Prezzi simili li troveremo anche a Gatteo a Mare, in provincia di Forlì-Cesena.

Qui potremo vivere un weekend al mare in coppia o con bambini davvero imperdibile. Questa zona è definita la “Riviera dei Parchi” per il concentrato di aree verdi presenti sul territorio.

Potremo organizzare camminate nel verde, o visitare il Topolino Park, un parco divertimenti bellissimo che farà divertire tutta la famiglia.

Gatteo a Mare, inoltre, è molto vicina anche a città d’arte, come la bellissima Ravenna. Non lasciamoci scappare quest’occasione, e iniziamo a organizzare sin da ora il weekend più bello dei prossimi mesi.

Lettura consigliata

3 destinazioni tra le più belle per una crociera in inverno