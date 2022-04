Molti di noi sono ben consapevoli di quanto le pulizie domestiche possano essere faticose. In particolare, poi, ci sono sicuramente alcuni elementi che possono darci problemi e che sembrano proprio non voler brillare. Nonostante i prodotti utilizzati, la fatica e la buona volontà, infatti, ci sono sempre alcune zone del nostro appartamento che sembra non vengano pulite da tempo. In questo caso, però, ciò che possiamo fare è provare a mettere in pratica alcuni consigli delle nonne. I rimedi casalinghi, infatti, potrebbero rivelarsi molto utili, soprattutto quando si parla di pulizia della casa.

Pulizie domestiche e rimedi naturali, alcune idee per far brillare la nostra casa con ingredienti che abbiamo già

Di soluzioni casalinghe per pulire il nostro appartamento ce ne sono tantissime. Scovarle e conoscerle è sicuramente il modo migliore per testare la loro efficacia e provare a vedere se funzionano. E se non ne conosciamo molte, non c’è nessun problema. Ci sono, infatti, alcuni consigli utili che potremmo seguire per iniziare a mettere in pratica i rimedi delle vecchie generazioni. Per esempio, in questo nostro precedente articolo abbiamo spiegato come attuare un’indicazione data dalle vecchie generazioni per far brillare il pavimento. O ancora, se lavandino e box doccia sembrano sempre sporchi e poco lucenti, c’è un’altra soluzione che si basa su ingredienti naturali che potremmo utilizzare.

WC finalmente bianco, completamente privo di macchie di calcare e soprattutto più che profumato grazie a un ingrediente presente nelle nostre cucine

In particolare, i rimedi della nonna possono tornarci molto utili quando si parla di pulire elementi complicati come i nostri sanitari. Sappiamo bene, infatti, quanto il WC possa essere complesso da far brillare. E in particolare, quanto possa risultare difficile eliminare quelle fastidiosissime macchie di calcare che rendono la superficie del water gialla e sporca. In questo caso, però, potremmo servirci di un ingrediente naturale che non solo renderebbe i sanitari brillanti, ma che donerebbe anche un ottimo odore al bagno. Stiamo parlando del timo. Questa pianta, infatti, potrebbe tornarci molto utile in questo frangente. Potremo usarne i rametti o direttamente l’olio essenziale se già lo possediamo.

Dunque, per prima cosa, prendiamo una bacinella e riempiamola d’acqua calda, mescolandola con un cucchiaino di aceto. Ora versiamo due gocce di olio essenziale di timo o mettiamo ammollo alcuni rametti. Quando la soluzione sarà pronta, spargiamola con un panno umido su tutte le zone del sanitario che ci appaiono sporche, strofinando con cura. Ed ecco che otterremo, dopo qualche passata, un WC finalmente bianco, completamente privo di macchie di calcare e profumato.

Approfondimento

Questo ingrediente straordinario eliminerà il calcare dal nostro wc in un secondo