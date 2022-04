A volte è davvero dura star dietro a tutto quanto, comprese le incombenze burocratiche che quotidianamente ci ricadono addosso. Sono anzi proprio queste a crearci spesso diversi intoppi.

Proprio quando crediamo di aver sistemato praticamente tutto, di aver consegnato tutta la documentazione necessaria, ecco che ci richiedono l’ennesima scartoffia. Solitamente questo accade quando non siamo in ufficio o quando non abbiamo a disposizione uno scanner collegato al PC.

A questo punto come fare?

Se da un lato la fotografia può aiutarci, dall’altro il rischio è quello di una scarsa risoluzione. La bella notizia è che non servono scanner o applicazioni a pagamento per scansionare alla perfezione un documento importante.

Esiste infatti una particolare funzione apposita nei nostri smartphone che pochi conoscono, e che possiamo trovare sia su cellulari Android che IOS.

Occhio alle applicazioni

A ogni problema sembra esserci sempre una soluzione dietro ogni angolo o magari un’applicazione ad hoc. Molto spesso, in effetti, è proprio così. Tuttavia, anche in questo campo, non mancano le fregature. Anzi, è proprio qui che spesso si nascondono sorprese anche spiacevoli.

Molte App infatti sembrano, in un primo momento, fare proprio al caso nostro. Quando andiamo ad utilizzarle, però, non di rado, ecco l’amara scoperta. Per completare l’azione è necessario abbonarsi a versioni “premium” a pagamento.

È così che, nella fretta, rischiamo di accettare condizioni e iscriverci a servizi in abbonamento che non avremmo voluto. Allo stesso tempo perdiamo tempo e occupiamo spazio nella memoria del telefono.

Per questo invitiamo sempre a verificare le recensioni, dove molto utenti rivelano in anteprima ogni eventuale “inghippo” di questo genere.

Non servono scanner o applicazioni a pagamento ma basta questa funzione poco conosciuta dello smartphone per scansionare perfettamente qualsiasi documento

Per scansionare perfettamente e in poche mosse un documento importante, dobbiamo cercare fra le nostre applicazioni di sistema. Tutti infatti abbiamo nei nostri telefoni l’applicazione “Note” o “Blocco Note” o ancora talvolta “Appunti”. A questo punto apriamo l’applicazione.

Per qualcuno è già tra le opzioni di scrittura il simbolino della macchina fotografica. Per altri ancora è necessario scegliere questa possibilità cliccando su “Galleria”. Dovrebbe quindi aprirsi una finestra da cui scegliere come acquisire l’immagine.

Selezioniamo “scansiona documento”, inquadriamolo e il gioco è fatto. Ora possiamo ritagliare e migliorare la qualità dell’immagine e procedere con il salvataggio e il caricamento o l’invio al nostro destinatario.

Quanti non ne erano a conoscenza?

Ricordiamoci sempre che la tecnologia vola e viaggia per semplificarci nettamente la vita, non per complicarcela. Prima di disperare o ricorrere a sistemi costosi e macchinosi, assicuriamo che il nostro dispositivo non abbia già tutto ciò che ci serve.

Approfondimento

Attenzione a questo comune errore che molti commettono col cellulare e che contribuirebbe a bollette salate e sprechi di energia