Quello che sta accadendo sui mercati sembra per alcuni impossibile, anzi una deviazione, un eccesso. Come mai continuano a salire? E lo fanno nonostante i tassi non verranno tagliati a marzo? Il motivo, secondo l’analisi delle serie storiche sarebbe davvero semplice. i tagli dei tassi non hanno mai visto i mercati continuare a salire di medio periodo, invece, tassi alti e in salita hanno convinto gli investitori che la convenienza era quella di rimanere investiti. Frattanto lo S&P 500 ha superato di slancio l’importante soglia psicologica dei 5.000 punti. Cosa accadrà da ora in poi?

Wall Street verso un’accelerazione rialzista? Siamo andati ad osservare i grafici secondo i dettami dell’analisi tecnica classica.

Il breve termine

La chiusura della seduta di contrattazione del 9 febbraio è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.671,69

Nasdaq C.

15.990,67

S&P500

5.026,61.

Abbiamo settato i grafici sul giornaliero tenendo conto delle medie a 200/400 e 600. Notiamo che gli scambi stanno avvenendo lontano da questi punti, e questo non significa altro che ci sia una forte tendenza rialzista in corso. Al momento però non si ravvisano divergenze negative: il rialzo potrebbe continuare.

Cosa potrebbe invece far cambiare questo quadro tecnico rialzista?

Se le chiusure di questa settimana avverranno sotto questi livelli:

Dow Jones

38.048

Nasdaq C.

15.465

S&P500

4.891.

Come comportarsi in questo contesto? Non si deve far altro che assecondare il trend in corso e poi adeguarsi se questo cambierà o meno. Al momento la sensazione rimane quella che i prezzi possano accelerare al rialzo e cercare la formazione di un massimo rilevante per alcuni mesi intorno alla data del 7 marzo.

Per quanto riguarda il medio lungo termine, in ottica pluriennale ribadiamo, confortati per il momento dalla serie storiche e dagli swing in corso, che il 2023 potrebbe aver lasciato alle spalle il bottom decennale.

Vedremo poi cosa accadrà da ora in poi.

