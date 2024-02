Molti continuano a gridare quasi allo scandalo! I mercati a loro dire non hanno alcuna ragione per crescere! Il nostro modesto parere è diverso e sono tante le ragioni per cui i mercati possano continuare a salire non solo per quest’anno ma per i prossimi anni. Questo non significa che non ci saranno schock, forti ribassi o aggiustamenti tecnici, ma il trend di fondo potrebbe rimnanere rialzista. Nel breve invece, rialzo forte dei mercati fino al 7 marzo e poi discesa per almeno 1 mese?

Continuiamo a seguire il percorso campione dettato dalle serie storiche

Da inizio 2021 abbiamo pubblicato, ome staimo facendo da quasi trent’anni, la nostra mappa dal 2021 al 2030.

Questa, come si nota, proiettava una fase ribassista fino all’ottobre del 2022/marzo del 2023, e poi una salita ininterrotta da qualche ritracciamento fino al 2027, e poi dopo un forte ribasso, fino al 2030.

Ritirniamo a rimarcare che nei prossimi anni accadranno cose terribili, ma come è sempre stato, alla fine il grafico dei mercati di lungo termine dovrebbe rimanere sempre rialzista fino alla fine dei tempi.

Per l’anno in corso la chiusura dei mercati internazionali dovrebbe essere superiore all’apertura con un rendimento fra il 7 e il 10% di media.

Rialzo forte dei mercati fino al 7 marzo e poi discesa per almeno 1 mese? I livelli settimanali e di più ampio respiro

I listini azionari hanno chiuso la seduta di contrattazione del 9 febbraio ai seguenti prezzi:

Dax Future

16.989

Eurostoxx Future

4.731

Ftse Mib Future

31.279

S&P500

5.026,61

Cosa attendere per la prossima stetimana?

Il trend continua a essere rialzista. Inizio di un ritracciamento con chiusure inferiori ai seguenti livelli (questi verranno aggironati mercoledì sera):

Dax Future

16.900

Eurostoxx Future

4.629

Ftse Mib Future

30.945

S&P500

4.891.

La nostra attenzione rimane a essere posta sulla scadenza del setup annuale del 7 marzo. Cosa accadrà fino a questa data? Al momento, tranne che cambierà qualcosa, riteniamo che si arriverà al 7 marzo con un massimo rilevante, per poi lasciare spazio a una fase ribassista fino a tutto aprile e forse il 20 maggio.

Correggeremo questa previsione di volta in volta.