Le azioni sopravvalutate secondo gli analisti di Amundi

Lo scorso anno Wall Street è stata trainata da sette importantissimi titoli appartenenti al settore tecnologico. Proprio questi, secondo Amundi, potrebbero essere sopravvalutati durante il 2024. Cerchiamo di capirne di più.

Chi opera nel mercato azionario non può non aver sentito parlare dei cosiddetti “Magnifici Sette” (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Platforms, Microsoft, Nvidia, Tesla), cioè titoli appartenenti al settore tecnologico che hanno notevolmente beneficiato del rally di Wall Street iniziato a gennaio 2023, in cui l’S&P 500 ha guadagnato il 28,74%.

Quest’ultimo è il più grande indice azionario statunitense, che segue l’andamento di un paniere di ben 500 titoli del mercato azionario.

Le azioni sopravvalutate secondo Vincent Mortier di Amundi

Secondo l’analista Vincent Mortier, le azioni citate sarebbero eccessivamente costose. Anche per questo, sarebbe meglio restarne a distanza, pur rinunciando a dei rendimenti nel breve termine. A suo avviso, mantenere questa posizione permetterà di ”raccogliere i frutti in seguito”. Ecco, quindi, le azioni sopravvalutate secondo Amundi.

Tra i motivi che hanno spinto i mercati a puntare molto su queste azioni tech ci sarebbero il boom del settore dell’Intelligenza Artificiale e le attese legate al taglio dei tassi di interesse. Tuttavia, Mortier invita gli investitori a non essere eccessivamente fiduciosi nei confronti di quest’ultimo. Ricordiamo, infatti, che al momento né la BCE né la FED hanno fornito una data o un periodo in cui potrebbe avvenire.

Cosa potrebbe accadere

Inoltre, secondo Amundi potrebbe ripetersi la situazione accaduta all’inizio degli anni Duemila, quando si credeva che AOL e Yahoo avrebbero dominato il settore Internet, evento che non si è poi verificato.

Questa previsione si rivelò completamente sbagliata e alla fine le due aziende vennero surclassate da altre. Per gli analisti, questa situazione potrebbe ripetersi con Nvidia, che è un titolo che nell’ultimo anno sta facendo parlare molto e su cui recentemente anche Goldman Sachs si è espressa positivamente.

