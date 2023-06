Addio ginocchia e gomiti scuri, screpolati e ruvidi: 4 rimedi per schiarirli e renderli subito più morbidi 

I gomiti e le ginocchia sono delle parti del corpo che tendono a screpolarsi velocemente e a scurirsi. In effetti, spesso, dimentichiamo di prenderci cura di questa zona della pelle. Ma puoi rimediare utilizzando dei prodotti casalinghi presenti in casa. Prova questi rimedi naturali e goditi il risultato finale. Ecco di cosa si tratta.

Prendersi cura della pelle è indispensabile non solo per motivi estetici ma anche per proteggerla dagli agenti patogeni, da quelli atmosferici e dalle sostanze nocive.

Tutti i giorni dedichiamo del tempo alla beauty routine. Ci strucchiamo, applichiamo su viso e corpo delle creme specifiche, ci occupiamo della bellezza dei capelli.

Ma c’è una parte del corpo che spesso trascuriamo e che invece necessita di adeguate cure.

Con il cambio di stagione, modifichiamo anche il nostro abbigliamento. Tiriamo fuori i sandali, i tessuti leggeri e i capi di abbigliamento che lasciano scoperte le gambe e le braccia.

I piedi sono sempre al top. Li curiamo spesso, miglioriamo il loro aspetto applicando lo smalto sulle unghie e ci occupiamo dei talloni screpolati.

Addio ginocchia e gomiti scuri, screpolati e ruvidi: ecco i rimedi casalinghi a costo zero

Quante volte ti guardi allo specchio e vedi i gomiti e le ginocchia annerite e screpolate. Ecco, queste sono le parti del corpo che spesso dimentichiamo di curare.

Un bruttissimo e antiestetico problema che può metterti anche in imbarazzo. Se non soffri di una particolare patologia (psoriasi, dermatite, ecc.), allora puoi cercare di risolvere il problema utilizzando alcuni rimedi naturali.

Ma perché si scuriscono gomiti e ginocchia? Queste zone del corpo vengono continuamente allungate, piegate e sono dei punti di appoggio. L’accumulo di cellule morte e le impurità, sarebbero le cause principali. Ma anche la scarsa idratazione e una scorretta alimentazione, potrebbero essere fattori da non sottovalutare.

Per cercare di risolvere il problema puoi utilizzare il bicarbonato. L’esfoliante casalingo per eccellenza. devi solo creare una sorta di cremina aggiungendo qualche goccia di acqua tiepida e massaggiare. Non aver paura di strofinare, queste parti del corpo sono molto resistenti. Il bicarbonato oltre ad eliminare le cellule morte avrebbe anche un potere sbiancante. Naturalmente ripetiamo l’operazione più volte a settimana.

Esfoliare, idratare e nutrire

Anche l’avena sarebbe un esfoliante molto efficace. Devi solo mescolarla con del latte e applicare il miscuglio su gomiti e ginocchia. Strofina e risciacqua. Questo composto potrebbe aiutarti ad eliminare le macchie scure.

Naturalmente dopo lo scrub, devi necessariamente applicare una crema idratante.

Addio ginocchia e gomiti scuri, screpolati e ruvidi anche utilizzando l’olio di oliva. Il suo potere altamente idratante impedisce alla pelle di seccarsi. Spalmalo su ginocchia e gomiti, applicando un leggero massaggio.

Infine, una crema a base di calendula potrebbe essere uno dei rimedi migliori per idratare e ammorbidire la pelle. Oltre ad essere un ottimo calmante, avrebbe la capacità di guarire i piccoli tagli, le screpolature e lenire le irritazioni. Il sollievo sarà immediato.