Che probabilità ho di fare ambo, terno, quaterna e cinquina al Lotto? Ecco tutte le percentuali per cercare di vincere premi

Tanti italiani provano a vincere giocando i numeri al Lotto. Magari, dopo che li hanno avuti in sogno. Quali sono, però, le probabilità di vittoria? Dipende da quanti numeri giochiamo ed ecco per ambo, terno, quaterna, cinquina le varie percentuali

Vi è venuto in sogno il nonno che vi ha detto di giocare determinati numeri? Anche se il 47 non va giocato su tutte le ruote, ma solo in queste. L’importante, in un sogno, è saper abbinare, con La Smorfia, il numero giusto da giocare.

C’è anche chi sfrutta dei trucchi per aumentare le sue probabilità di vincita. Però, non tutti sanno, magari, che probabilità ho di fare ambo, terno, quaterna e cinquina. Ed ecco, allora tutte le percentuali del Lotto.

Quali sono?

Se giochiamo due numeri, ad esempio, abbiamo 1 probabilità su 401 di fare ambo. Il numero scende se ne giochiamo di più. Con 3 numeri giocati c’è 1 probabilità su 137 dell’ambo. Con 4? 1 su 70. Con 5? 1 su 43. Salendo fino a 10 numeri giocati abbiamo: 6 giocati (1 su 29), 7 (1 su 21), 8 (1 su 16), 9 (1 su 13) e 10 (1 su 11).

Passiamo al Terno. Se giocassimo solo 3 numeri, avremmo 1 probabilità su 11.748 di azzeccarla. E, anche qui, vediamo come cambiano con l’aumento dei numeri giocati. Con 4 (1 su 2.989), con 5 (1 su 1.217), con 6 (1 su 619), con 7 (1 su 360). Salendo con i numeri si ha più probabilità, ovviamente, ovvero con 8 giocati è 1 su 229, con 9 è 1 su 156 e con 10 è 1 su 111.

Che probabilità ho di fare ambo, terno, quaterna e cinquina? Più si sale, meno sono

Molto più complicato è fare la quaterna, almeno vedendo le probabilità. Ad esempio, con 4 numeri giocati la probabilità che esca è di 1 su 511.038. Anche qui, salendo con i numeri giocati abbiamo: con 5 (1 su 103.167), con 6 (1 su 34.715), 7 (1 su 15.020), 8 (1 su 7.583), 9 (1 su 4.254) e 10 (1 su 2.577).

Ovviamente, probabilità ancora più basse per la cinquina. Con 5 numeri, infatti, è di 1 su 43.949.268. Con 6 è di 1 su 7.324.878, con 7 (1 su 2.092.822), 8 (1 su 784.808), 9 (1 su 348.804) e 10 (1 su 174.402). Esistono poi le probabilità di azzeccare i numeri estratti. Con 1 numero giocato è di 1 su 18. Via via, avremo 2 (9,2), 3 (6,3), 4 (4,8), 5 (3,9), 6 (3,4). Salendo, 7 (2,9), 8 (2,6), 9 (2,4), 10 (2,2).