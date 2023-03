Investire sui mercati non è come giocare al Supernalotto o al Gratta e Vinci, sembra strano ma le probabilità sono molto più elevate, e chi fa determinate cose, le serie storiche dicono che ha probabilità anche fino al 90% di guadagnare anche tanti soldi. Come fare? Semplice? In questo articolo andremo a illustare un esempio che riguarda chi ha un capitale che vuole investire sui mercati, e poi andremo calcolare quanto guadagna chi investe in Borsa adesso. Non ci riferiamo a percentuali ma a probabilità di ottenere un rendimento positivo.

Le regole dettate dalle serie storiche

Chi cerca di fare stock picking, ovvero vuole scegliere le azioni che saliranno di più da ora al prossimo mese o anno o decennio, oppure l’indice azionario che farà meglio degli altri, è quasi come colui che va al tabacchi e compra il Gratta e Vinci, oppure gioca la sua schedina. Le probabilità che faccia una cosa a sua favore è molto bassa. Vince quasi sempre il banco. Ecco perchè molti dilapidano anche patrimoni: fanno ciò che non andrebbe fatto.

Cosa è successo nelle ultime settimane?

I mercati internazionali hanno lasciato sul terrreno fra il 10 e il 12%. Nel 2022 il ribasso è stato del 23% circa.

Entriamo nel vivo dell’argomento.

Prima regola: la storia dice che i mercati azionari internazionali salgono nel lungo termine. Cosa si intende per mercati azionari internazionali? Quelli che rappresentano il PIL mondiale, quindi America 50%, Europa 30%, la restante quota Asia e Paesi Emergenti.

Seconda regola: il tempo. In Borsa (mercati internazionali come prima) guadagna chi compra e mantiene.

Ci sono però momenti dove il tempo si accorcia.

Quanto guadagna chi investe in Borsa adesso?

Chi investe fra il secondo e il terzo anno del decennio, dopo 3/5 anni ha quasi probabilità dell’80% di trovarsi con un rendimento positivo.

La probabilità che un investimento dia un rendimento positivo cresce con il crescere della durata dall’investimento stesso. Ad esempio, un investimento con orizzonte temporale di 5 anni ha una probabilità dell’80% di avere un rendimento positivo. Probabilità che sale all’88% a 10 anni e a oltre il 95% dai 15 anni in poi.

Sul Dow Jones abbiamo individuato tutti i ribassi che abbiano avuto una profondità superiore al 20%. Siamo, quindi, andati a misurare il tempo impiegato dal mercato per ritornare al punto dal quale il ritracciamento era partito. In totale su questo arco temporale ci sono stati 24 ritracciamenti con ampiezza superiore al 20%.

Come era lecito attendersi, i tempi di recupero maggiori ci sono stati a seguito del tracollo a cavallo tra la fine degli anni 20 e l’inizio degli anni 30 del XX secolo.

I casi storici

È interessante notare che ci sono stati 6 casi per i quali il tempo di recupero è stato inferiore a 1 anno, e 6 per i quali il tempo di recupero è stato compreso tra 1 e 3 anni. Per cui, indipendentemente dall’ampiezza del ritracciamento nel 50% dei casi il recupero è avvenuto in meno di 3 anni. In ben 22 casi su 24, poi, il tempo di recupero è stato inferiore a 10 anni.

Quanto guadagna chi investe in Borsa adesso? Abbiamo anche calcolato il tempo di recupero medio dopo un ritracciamento che si ferma tra il 20% e il 25%, ed è risultato essere pari a circa 2 anni. Il periodo di recupero più breve, poi, è stato di 4 mesi, mentre nel caso più lungo di 6 anni e 4 mesi.

Per ritracciamenti che si fermano tra il 25% e il 30% il tempo di recupero medio è pari a 3 anni e 8 mesi.

E per i ritracciamenti che si fermano tra il 30% e il 40% il tempo di recupero medio è pari a 2 anni e 9 mesi.

Invece, per ritracciamenti di ampiezza maggiore il tempo di recupero, tranne che in un solo caso, è sempre stato superiore a 5 anni.

Conclusioni

Se la storia si ripeterà il 2022 dovrebbe essere un anno straordinario per chi ha comprato. Il ribasso recente potrebbe essee stato un’occasione propizia per i ritardatari. Non c’è altro commento da fare.

Attenzione: chi vuole usare queste statistiche deve citare la fonte Proiezionidiborsa.

Lettura consigliata

Occhio a queste azioni del Ftse Mib: sono sottovalutate e staccano un ottimo dividendo