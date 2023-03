Dopo che nei giorni scorsi si era formato un pattern di inversione rialzista, che nel 90% dei casi porta a rialzi, i suoi effetti non si sono fatti attendere. Ieri un’ulteriore conferma, e Wall Street si allontana sempre di più dai minimi. Oggi inizia il meeting della Federal Reserve. Ci sarà un rialzo dei tassi? E di quale entità? Cosa dirà Powell?

L’inflazione e i tassi

Negli ultimi mesi le Banche centrali internazionali hanno alzato più volte i tassi, e nonostante questo l’inflazone non sembra ancora rientrata nei ranghi attesi. Questo ha portato alcuni indicatori predittivi (la curva dei rendimenti), che spesso hanno mostrato una certa valenza in passato, a proiettare un’imminente recessione economica. Powelll più volte ha sconfessato questa ipotesi, vedremo cosa dirà domani sera dopo la decisione sui tassi. C’è da aggiungere che nonostante la curva dei rendimenti sia inclinata verso una recessione, di volta in volta i dati che vengono pubblicati sembrano allontanare questa ipotesi.

Torniamo al breve termine.

La seduta di contrattazione di Wall Street del giorno 20 marzo si è chiusa in positivo rispetto alla giornata precedente e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.244,58

Nasdaq C.

11.675,54

S&P500

3.951,57.

Ribadiamo, come fatto già nei giorni scorsi, che il trend di lungo termine potrebbe essere messo in discussione solo da una chiusura mensile inferiore ai seguenti livelli:

Dow Jones

32.573

Nasdaq C.

11.334

S&P500

3.943.

Quindi, a fine mese tireremo le somme in merito a questa situazione.

Wall Street si allontana sempre di più dai minimi: i livelli di pericolo per il breve termine

Cosa monitorare per la giornata odierna? Fra oggi e domani scadranno dei setup mensili.

Che non verranno perforati al ribasso i seguenti livelli:

Dow Jones

31.568

Nasdaq C.

11.363

S&P 500

3.862.

Una discesa sotto i livelli appena indicati sarebbe davvero pericolosa, e potrebbe aprire lo spazio a un forte ribasso, e iniziare a mettere in forse anche la nostra previsione annuale. Infatti, i nostri calcoli statistici proiettano un anno in forte ialzo, seppure fra alti e bassi fisiologici.

