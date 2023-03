Nei giorni scorsi Wall Street aveva formato un pattern che nel 90% dei casi nelle serie storiche ha portato a inversioni rialziste. Gli effetti non si sono fatti attendere, e questo dopo ulteriori tentennamenti, ha trascinato gli altri mercati internazionali al rialzo. Ora occhio a queste azioni del Ftse Mib: sono sottovalutate e staccano un ottimo dividendo.

Il contesto

Dal punto di vista del ciclo economico, portiamo in risalto alcuni eventi: il rialzo dei tassi della BCE nella scorsa settimana, e il molto probabile che farà la FED domani. Si continua a rimarcare che al momento, nonostante la curva dei rendimenti sia inclinata a favore di una recessione, i dati macroeconomici che vengono pubblicati di volta in volta, smentiscono quella probabilità.

Frattanto le Banche centrali si sono concertate per intervenire sulle banche in difficoltà, e questo non ha fatto che rassenerare gli animi e le forti preoccupazioni. Infatti, il mercato stava per considerare tutto il settore bancario internazionale allo stesso modo. Questo avrebbe potuto generare un forte panico e un crollo dei prezzi.

Occhio a queste azioni del Ftse Mib

Piazza Affari ha mostrato molta debolezza nelle ultime due settimane. La spiegazione è dovuta al peso che il settore bancario ha sull’intero paniere. Cosa attendere da ora in poi? Il Future in questo momento quota a 26.015. Prima resistenza posta a 26.320 e poi 26.780, e il primo supporto a 25.000.

Ci sono delle azioni che dopo aver raggiunto importanti supporti, ora potrebbero ripartire con forza al rialzo. Ci riferiamo a Anima Holding, ENEL e Unipol.

Anima Holding, ultimo prezzo a 3,814. Fair value calcolato dagli analisti a 4,52 euro per azione. Dividendo atteso a 0,23. Prima resistenza posta a 3,91 e poi 4,04, e il primo supporto a 3,714.

ENEL, ultimo prezzo a 5,442. Fair value calcolato dagli analisti a 6,99 euro per azione. Dividendo atteso a 0,40. Prima resistenza posta a 5,58, e il primo supporto a 5,40.

Unipol, ultimo prezzo a 4,674. Fair value calcolato dagli analisti a 6,23 euro per azione. Dividendo atteso a 0,38. Prima resistenza posta a 4,81, e il primo supporto a 4,55.