Alla chiusura del 20 marzo abbiamo assistito a un rialzo straordinario per IREN e Tamburi che esplodono al rialzo sul Ftse Mib. Da notare che la straordinarietà non sta tanto nel rialzo percentuale assoluto, ma al confronto con quanto accaduto nel passato dei due titoli azionari. Il rialzo straordinario per IREN e Tamburi che esplodono al rialzo sul Ftse Mib, infatti, ha pochi precedenti nella storia e pertanto potrebbe avere un impatto molto importante per il futuro di queste due azioni.

Inversione rialzista in arrivo per IREN? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni IREN (MIL:IRE) hanno chiuso la seduta del 20 marzo a quota 1,684 euro in rialzo dell’8,09% rispetto alla seduta precedente.

Incominciamo con una nota statistica. Un rialzo così importante sul titolo aveva, prima della seduta del 20 marzo, una probabilità dello 0,12% di verificarsi. Ecco spiegato perché parliamo di straordinarietà del movimento. Per il resto siamo in presenza di un titolo azionario che, come tutto il settore delle utilities, ha una forza relativa superiore a quella del Ftse Mib.

Dal punto di vista degli indicatori vediamo che lo SwingTrading Indicator ha invertito al rialzo, mentre le medie non ancora. Per questo motivo, quindi, è importante mantenere una certa prudenza. D’altra parte a breve le quotazioni dovranno affrontare la resistenza in area 1,71 €. Qualora questo livello venisse superato l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 1,81 €.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,61 €.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Tamburi

Le azioni Tamburi (MIL:TIP) hanno chiuso la seduta del 24 febbraio a quota 1,707 euro in rialzo dell’1,37% rispetto alla seduta precedente.

Un rialzo così importante sul titolo aveva, prima della seduta del 20 marzo, una probabilità dello 0,4% di verificarsi. Anche in questo caso, quindi, si può tranquillamente parlare di straordinarietà dl movimento giornaliero.

Un movimento così importante che non solo ha rafforzato il titolo rispetto all’indice di riferimento, ma ha anche portato alla rottura di importanti resistenze aprendo la porta al raggiungimento del successivo obiettivo in area 7,88 €. Oltre questo livello, poi, le quotazioni potrebbero raggiungere l’obiettivo successivo in area 8,29 €.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 7,47 €.

