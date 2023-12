Wall Street sfida la storia: ecco il perchè

Le Banche centrali settimana scorsa hanno lasciato i tassi invariati e questo ha fatto “schizzare” i listini azionari mondiali verso nuovi massimi annuali. Cosa attenderci da ora in poi? Inizia un ribasso, si continua al rialzo? Cercheremo di dare una risposta monitorando i liveli di prezzo attraverso i nostri calcoli statistici ma riporteremo quello che è accaduto nelle serie storiche dal 1898 ad oggi. In questo modo si potrebbe mantenere un buon polso della situazione. Per il momento ci sembra che Wall Street sfida la storia: nei prossimi paragrafi andremo a riportare perchè potrebbe essere così.

Dicembre e statistica per l’anno 2023

Il 2023 è il quarto anno del ciclo decennale combinato al quarto del ciclo presidenziale americano: le probabilità erano del 90% circa che il rendimento sarebbe stato positivo. Questa ipotesi è stata poi rafforzata dal barometro di gennaio e dalla tendenza che si è formata nel corso dei mesi.

In base a questi studi statistici l’anno potrebbe chiudere sui massimi. Il mese di dicembre nella seconda parte potrebbe accelerare al rialzo fino al 30/31.

Il rendimento atteso per il mese di dicembre era il 2%. Se osserviamo i prezzi da inizio mese ci rendiamo conto che fino a venerdì scorso era stato toccato un rendimento mensile di circa il 4%. Cosa potrebbe significare questo? Tutto o niente, quello che conta è la tendenza dei prezzi. Fino a quando questa rimane positiva e, ovvero si segnano minimi e massimi crescenti secondo i criteri dell’analisi tecmica, il rialzo dovrebbe continuare.

Wall Street sfida la storia: cosa attendere nei prossimi giorni

La chiusura della seduta borsistica del giorno 18 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.306,02

Nasdaq C.

14.904,81

S&P500

4.740,56.

Le chiusure odierne ci daranno indicazioni preziose. I prezzi continuano a muoversi a ridosso di una trend line che potrebbe portare a un’inversione ribassista. Vedremo cosa accadrà.

