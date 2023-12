Nel 2024 i mercati finanziari potrebbero scendere? Ecco i motivi secondo un noto analista

Cosa succederà ai mercati finanziari nel 2024? Cerchiamo di fare un quadro dello scenario che si presenterà nell’anno che verrà.

Il 2024 sarà il quarto anno del decennio e il quarto del ciclo presidenziale americano. Quando c’è stata questa combinazione nelle serie storiche dal 1898 ad oggi i mercati sono saliti in media fra il 7% e il 10%, quindi si prevede un anno sostanzialmente positivo. Questa ipotesi sarà poi soggetta a determinati controlli di volta in volta nel corso dell’anno. Un primo step di analisi e di conferma potrebbe essere il cosiddetto ”barometro di gennaio”. Se il mese chiuderà in positivo, le serie storiche dicono che la probabilità che l’anno sia positivo sarà di circa il 10%. A livello macroeconomico gli analisti si dividono fra rallentamento/recessione dell’economia e tagli dei tassi di interesse dal secondo semestre in poi e altri invece che proiettano una crescita moderata e tassi di interesse ai livelli attuali. Ricordiamo che il tasso BCE è al 4,5% mentre il tasso FED è fra il 5,25% e il 5,50%.

Nei giorni scorsi la FED ha proiettato possibili tagli dei tassi mentre la BCE non ha toccato l’argomento. Come sempre, anche le Banche centrali fanno previsioni ma quello che conterà saranno i dati macroeconomici predittivi e contingenti.

Nel 2024 i mercati finanziari potrebbero scendere?

L’analista Massimo Siano, co-fondatore della società 21Shares di Zurigo, prevede una recessione per il 2024. Ecco quali sono le argomentazioni in base alle quali sostiene ciò.

Ecco le motivazioni

Siano sottolinea che i mercati azionari sono in crescita da molto tempo e sono saliti dopo aver toccato un minimo intorno al 17 ottobre del 2022, quindi potrebbero essere anche in bolla speculativa come accadde durante la presidenza della FED di Alan Greenspan.

Ecco, quindi, il motivo per cui nel 2024 i mercati finanziari potrebbero scendere. Non ci resta che attendere l’arrivo dell’anno nuovo per vedere se questa previsione si rivelerà veritiera.

Quali sono i fattori che potrebbero aiutare nel capire cosa accadrà? I dati macroeconomici sull’inflazione, sulla la produzione industriale, sui consumi e sull’occupazione, nonché quello che faranno le Banche centrali. Rimarchiamo che le medie storiche dal 1898 in poi dicono che il minimo del decennio potrebbe essere già stato segnato, ma va valutata con attenzione anche l’ipotesi del noto analista Massimo Siano di 21Shares.

