Si sta per chiudere un anno straordinario per i mercati azionari internazionali. Rialzi in alcuni casi di oltre il 20% e la elevata probabilità, come dettato dalla serie storiche, di aver archiviato anche il minimo decennale. Ora però, sempre secondo quanto dettato dalle medie storiche dal 1898 ad oggi, i rendimenti dei prossimi 2 anni insieme non saranno superiori a quelli dell’anno che sta per finire. Si assisterà probabilmente a diverse fasi laterali e quindi la volatilità dovrebbe abbassarsi. Volatilità bassa, come secondo alcuni dettami dell’analisi tecnica classica, significa anche guadagno inferiore e opportunità per poter sfruttare rialzi e ribassi per posizionarsi al meglio. Cosa attendere da ora in poi? Il rialzo dovrebbe continuare. Quali sono le proiezioni sul Ftse Mib per il 2024?

Piazza Affari superstar

Dopo un ventennio di stagnazione fase ribassista, il listino milanese sta per archiviare un anno straordinario! Da inizio anno il Future ha segnato il minimo a 23.627 e il massimo a 30.897, un rialzo del 30%. Un rendimento fra i migliori al mondo delle Borse mondiali.

Quali sono le proiezioni per il prossimo anno? Il movimento dovrebbe continuare e secondo i nostri calcoli sono molto basse le probabilità che si assisterà a un minimo inferiore all’anno che si sta per chiudere. La tenuta del minimo di ottobre a 27.227 è lo spariacque da monitorare. Infatti fino a quando reggerà questo baluardo al rialzo, le porbailità cono che nel corso del 2024 possa essere toccata anche area 35.000 punti.

Proiezioni sul Ftse Mib per il 2024 e i target degli analisti per alcune azioni

Abbiamo appena visto quali target potrebbero essere raggiunti nel corso del prossimo anno dal listino milanese, ora andremo a leggere sulle pagine del sito Marketscreener cosa proiettano gli addetti ai lavori per alcune società quotate.

Leonardo, ultimo prezzo in area 14,80: giudizio Accumulate con target a 16,04.

Piaggio, ultimo prezzo in area 2,92/2,96: giudizio Buy con target a 3,829.

