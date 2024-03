Wall Street sembra inarrestabile: come andrà il mese di aprile?

Chiude il mese di marzo con un ulteriore rialzo. Frattanto sono scaduti i nostri setup dell’8 marzo, quello del 25 e dopo un leggero ritracciamento, i mercati sono andati nuovamente al rialzo. Il prossimo setup annuale scadrà il 18 aprle. I prezzi tireranno al rialzo fino a questa data? Non è detto. Settimana prossima potrebbe essere decisiva. Quello che il Lettore deve monitorare è non appena si formerà un nuovo massimo rispetto al mese di marzo. Un nuovo massimo potrebbe creare le basi per un’inversione ribassista. Il consiglio, come al solito, è quello di guardare alla tendenza dei prezzi senza pensare ad altro. Tutto ciò che non si trova nei prezzi, potrebbe portare a commettere degli errori. Da molti mesi, molti investitori ritenendo i mercati “in surriscaldamento” o sono rimasti a bordo campo opuure hanno continuamente aperto delle posiozni ribassiste. Quando i mercati sono così direzionali e così forti, la storia insegna che sono pochi ad approfittarne e a lucrare sull’intero movimento. Wall Street sembra inarrestabile: fino a quando continuerà?

Molti infatti, negli ultimi mesi hanno prestato attenzione alle ipotesi più svariate: all’impatto della guerra in Ucraina o quella in Israele, oppure all’effetto dei tassi al rialzo sulle dinamiche dell’economia. Ancora oggi molti continuano a scommettere sulla recessione, dove dai dati macreoconomici sembrerebbe molto probabile un atterraggio morbido dell’economia. Frattanto, le Banche centrali continuano a prendere tempo sul taglio dei tassi, Una mossa sbagliata potrebbe far impennare l’inflazione e creare degli squilibri non indifferenti sul ciclo economico mondiale.

I livelli da monitorare per il breve termine

La giornata di contrattazione del 28 marzo ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.807,37

Nasdaq C.

16.379,46

S&P500

5.254,35.

Inizio di un ritracciamento se nei prossimi giorni si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.760

Nasdaq C.

15.951

S&P500

5.128.

Wall Street sembra inarrestabile: come andrà il mese di aprile?

Il mese di marzo ha chiuso con tendenza rialzista, quindi si preusppone la sua continuazione anche per aprile. Attenzione! In base agli studi delle serie storiche dal 1898 ad oggi, aprile 2024 dovrebbe segnare il massimo nella prima settimana e poi scendere. Quindi, formare il minimo nell’ultima settimana. Quali saranno i giorni più importanti del mese? Fra 1 e 3 aprile, perchè potrebbero dare indicazioni abbstanza attendibili per tutto il mese.

Quali sono i POC (Punti dove sono stai scambiati più volumi) del mese di marzo? Questi per la tecnica del profilo Volume, fungeranno da supporto per il mese di aprile. Chiusure settimanali inferiori a questi livelli potrebbero rappresentare l’inizio di un ribasso anche per diversi mesi:

Dow Jones

38.700

Nasdaq C.

16.150

S&P500

5.140

