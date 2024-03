Quanto costa una casa sulla neve a Courmayeur e una sul mare a Positano?

C’è chi ama andare in montagna e predilige mete come Courmayeur per le proprie vacanze e chi invece preferisce andare al mare. In quest’ultimo caso una delle mete predilette dagli italiani è la splendida Positano. Le due località si trovano in parti opposte dell’Italia. La prima è in Valle d’Aosta e la seconda in Campania. Ma dove si spende di meno per acquistare o fittare una casa? Lo scopriremo a breve.

Ecco svelato quanto costa una casa sulla neve a Courmayeur

Cominciamo con il rispondere a questa domanda. Secondo il noto portale immobiliare.it, il prezzo richiesto per un immobile in vendita a Courmayer è di 8.112 euro al metro quadrato. Molto di più rispetto alla media della provincia in cui si trova, che è invece di 2.760 euro. Ecco quanto costa una casa sulla neve a Courmayeur.

Ciò è ovviamente giustificato dal fatto che Courmayeur è una delle mete turistiche più note e apprezzate dagli amanti delle vacanze in montagna. Il prezzo richiesto per un immobile in affitto è mediamente di 23,57 euro al mese per metro quadro. Costa più o meno di comprare o affittare una casa sul mare a Positano? Vediamolo.

Il prezzo di una casa sul mare a Positano, quanto costa affittarne una e cosa è più conveniente fare

Il prezzo di un immobile a Positano è mediamente di 13.211 euro al metro quadro. Affittarne uno costa invece 13.07 euro per metro quadro al mese.

Insomma, a quanto pare acquistare una casa a Positano costa molto, ma molto di più. Tuttavia, se l’intento è semplicemente quello di trascorrere un po’ di tempo in vacanza, allora è molto più conveniente fittare una casa a Positano. Infatti, come abbiamo visto, mediamente costa molto meno.

Qual è la regione meno costosa di Italia

Abbiamo un’altra notizia positiva per gli amanti del mare. Una delle regioni con le spiagge più belle in assoluto è quella in cui il costo di una casa è mediamente minore. Stiamo parlando della Calabria.

Sorprendentemente, alcune zone di questa splendida regione dell’estremo Sud Italia sono note per essere particolarmente economiche. Mediamente, il costo di una casa sarebbe di circa 930 euro per metro quadrato. Un’ottima opportunità per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare una casa sul mare per le proprie vacanze, sebbene il costo medio di un immobile in questa regione sia aumentato dello 0,83% rispetto a febbraio dello scorso anno.

