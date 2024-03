Sfortuna nera negli investimenti per 2 segni zodiacali dal 2 al 7 aprile

Hai mai provato a consultare un oroscopo finanziario? Molte persone ci si affidano per capire quale sia il periodo migliore per investire il proprio capitale sui mercati azionari e su tutti gli altri asset. Scopriamo quali saranno i segni più sfortunati per la settimana dopo Pasqua, a partire dal giorno in cui riapriranno i mercati europei e cioè il 2 aprile.

Secondo l’astrologia, l’influsso delle stelle può influenzare il lavoro, la vita amorosa e persino l’andamento dei mercati finanziari. Non a caso, esiste anche l’oroscopo finanziario. Abbiamo già trattato delle previsioni in merito alla prima settimana di aprile.

A quanto sembra, l’Ariete, il Leone e i Gemelli saranno i segni più fortunati negli investimenti durante questo lasso di tempo. Se sfrutteranno bene le occasioni offertegli dalle stelle e dal transito di Giove, potranno incrementare notevolmente le proprie finanze. Ci sono invece altri segni che avranno sfortuna nera negli investimenti dal 2 al 7 aprile. Ma quali sono? Vediamolo.

Sfortuna nera negli investimenti per 2 segni zodiacali: il Cancro

Questo segno ha la tendenza a prendere decisioni affrettate. Vivrà un inizio di aprile piuttosto movimentato che lo spingerà a prendere decisioni poco lucide anche per quanto riguarda gli investimenti.

Quindi, potrebbero per lui verificarsi delle perdite anche notevoli. Attenzione, dunque, all’emotività quando si decide di investire il proprio capitale in Borsa. Mai farsi influenzare da un periodo negativo. Bisogna sempre investire lucidamente e seguendo un piano operativo.

Lo Scorpione

Durante il lasso di tempo che va dal 2 al 7 aprile lo Scorpione avrà Giove in opposizione. Cosa vuol dire? Che i suoi investimenti saranno tutti piuttosto sfortunati. Questo pianeta è infatti associato alla buona sorte e al successo, dunque anche alla fortuna negli investimenti finanziari.

Pertanto, per questo segno potrebbe essere la settimana giusta per prendersi un momento di pausa e ripensare il proprio piano operativo in Borsa, in attesa che Giove torni ad arridergli o che quanto meno non sia più in opposizione.

Lettura consigliata

Ecco 3 segni zodiacali che saranno molto fortunati negli investimenti dal 2 al 7 aprile