Cosa attendere nei prossimi giorni dai mercati azionari? Previsioni sull’euro dollaro per il mese di aprile

Erano anni che non si vedeva così tanta forza sui mercati e così tanti investitori che auspicano a uno storno. Questo rialzo dai minimi di ottobre del 2022 e poi da quelli dell’ottobre dello scorso anno, ha colto molti di sorprsa. Molti investitori infatti, hanno “perso il treno del rialzo”, alcuni addirittura gli hanno “puntato contro”, altri ancora sono semplicemente rimasti a bordo campo. Da ottobre del 2022 i mercati sono quasi a +50%. Un risultato straordinario! Basti pensare che dal 1898 ad oggi, il rendimento medio annuale di Wall Street è stato di circa l’11%. Prima di vedere cosa attendere nei prossimi giorni dai mercati azionari, facciamo una breve previsione per il cambio euro dollaro.

Attese per il mese di aprile per euro dollaro

Dopo un tentativo di rimbalzo i prezzi somo tornati verso il basso. Il mese di marzo sta chiudendo con tendenza ribassista e questa potrebbe continuare anche durante il mese di aprile. La principale resistenza per il mese di aprile è posta in area 1,0842 ed il principale obiettivo al ribasso in area 1,0695/1,0563.

Il pattern della prossima settimana

Il mese di aprile è statisticamente positivo, ma quello di quest’anno invece, dovrebbe andare controcorrente e chiudere in negativo. Queste sono le probabilità per l’anno in corso, che è il quarto del ciclo presidenziale americano abbinato al quarto del decennio.

Questa settimana ha chiuso con tendenza rialzista, e fino a prova contraria, questa dovrebbe continuare anche per la prossima settimana. Una settimana corta, in quanto tranne Wall Street, tutti gli altri mercati rimarranno chiusi per il giorno 1 aprile.

Come potrebbe essere l’andamento?

Nei primi due giorni si potrebbe assistere a un ritracciamento per poi lasciare spazio a una nuova fase rialzista.

Attenzione a quello che accadrà fra martedì e mercoledì. Sono questi giorni importanti e che potrebbero modificare lo scenario appena descritto.

Solitamente, in un mercato che deve scendere in un mese che potrebbe presentarsi negativo come da statistica, nella prima settimana si forma il massimo e nell’ultima il minimo. Ecco perchè le dinamiche della prossima ssettimana saranno importanti e andranno attentamente monitorate.

Cosa attendere nei prossimi giorni dai mercati azionari? I livelli di breve termine

La chiusura della giornata di contrattazione del 28 marzo è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.451

Eurostoxx Future

5.045

Ftse Mib Future

34.211

S&P500

5.224,35.

La tendenza settimanale ha chiuso al rialzo. Probabile inversione ribassista, se i prezzi nei prossimi giorni chiuderanno una giornata di contrattazione sotto i seguenti livelli:

Dax Future

18.451

Eurostoxx Future

4.972

Ftse Mib Future

33.745

S&P500

5.128

