Wall Street sarà inarrestabile e schioppettante nel 2023! Ecco perchè si attende un vero e proprio boom!

Si chiude l’anno dei mercati americani con una barra di inversione giornaliera, e se da martedì verranno retti al rialzo determinati livelli il emse di gennaio potrebbe aprtire con i migliori auspici. Il ribasso iniziato nel mese di gennaio, potrebbe essere finito. Vediamo cosa attendere da ora in poi.

Fra il 28 e il 29 dicembre, dopo un ribasso Wall Streeet aveva reagito con una certa energia lasciando un gap aperto. Ieri dopo aver colmato questo vuoto i mercati americani si sono riportati con una certa forza al rialzo. Se reggeranno da ora in poi i livelli di supporto dove ieri si è formata reazione rialzista vedremo una prima settimana dell’anno probabilmente positiva. E questo potrebbe essere solo l’inizio, perchè Wall Street sarà inarrestabile e schioppettante nel 2023. Questo è quello che dice lo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi.

La giornata di contrattazione del 30 dicembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.220,80

Nasdaq C.

10.213,29

S&P 500

3.783,22.

Giornata di reazione, e potrebbe aver rappresentato un punto fermo per far partire un mese di gennaio tutto al rialzo.

Il 2023 si candida a essere un mercato toro!

Il minimo annuale dovrebbe formarsi a inizio gennaio, mentre il massimo fra novembre e dicembre. Si attende un rialzo fra il 15 e il 20%.

Queste previsioni verranno poi di volta in volta analizzate, confermate ed eventualmente rettificate alla luce degli swing di prezzo che si formeranno di volta in volta. Alla luce degli ultimi 3 mesi, fino a quando reggeranno nel prossimo mese in chiusura settimanale e poi mensile i seguenti livelli, potremmo continuare ad affermare che il peggio sia passato.

Dow Jones

31.727

Nasdaq C.

10.262

S&P 500

3.698.

La nostra view sarà compatibile anche se questi livelli verranno rotti al ribasso e poi recuperati durante il mese.

Wall Street sarà inarrestabile e schioppettante nel 2023! Tutti gli ostacoli dovrebbero cadere!

Abbiamo ragioni, che ripetiamo vengono dallo studio della storia dei mercati, che gennaio si chiuderà sui massimi del mese, o intorno ad essi.

Per far continuare il rialzo nei prossimi giorni, ecco i livelli da mantenere al rialzo nella giornata del 3 gennaio:

Dow Jones

32.869

Nasdaq C.

10.207

S&P 500

3.780.