Capodanno 2023 in piazza, da Nord a Sud dove andare gratis per seguire gli appuntamenti live

Voglia di musica dal vivo a costi contenuti, numerose città propongono musica che spacca. In Sicilia ci sono Achille Lauro e Francesco Gabbani. Si sale lungo lo Stivale con Gigi D’Alessio, i Boomdabash, i due concerti di Rai e Mediaset e molto altro.

Per una volta partiamo da Sud per un Capodanno che non risparmia nessuno. Quasi tutte le Regioni propongono almeno un appuntamento in piazza con artisti di spessore, cantautori per grandi e soprattutto per giovanissimi.

Parte alla grande la Sicilia. Tra gli altri eventi, ad Agrigento in Piazza Marconi ci sarà Achille Lauro, mentre a Palermo ci saranno Francesco Gabbani e la Sicily Pop Orchestra. Ancora, parteciperà Mario Incudine e Alessio Bondi e gli Shakalab. Apriranno le danze artisti siciliani: Esdra, Bruna e Kid Gamma.

Capodanno 2023 in piazza, da Nord a Sud: città in festa al Sud fino a Napoli

Ad Alghero la lunga notte sarà in compagnia di Max Pezzali, mentre a Matera intorno alle 23.00 salirà sul palco Gigi D’Alessio. Qui, sotto le stelle, si attende l’alba con l’animazione di Radio Norba. Tra i concerti più ricchi di artisti spicca quello di Bari, città che sarà in collegamento con Canale 5 e il Capodanno in Musica condotto dalla spumeggiante Federica Panicucci. A Bari si esibiranno La Rappresentante di Lista, i Boomdabash e il cantante Rkomi. Federica Panicucci chiamerà anche Matera e il popolarissimo Gigi.

Regge bene anche Napoli che si confronta con le altre città in festa, ponendo sul palco in piazza Plebiscito Belen Rodriguez e Stefano De Martino che arrivano da due giorni di eventi. Per questa sera ci saranno Clementino, Gianni Simioli, Lina Sastri. Ancora Biagio Izzo, Andrea Sannino, Gianluca Capozzi e Rosario Miraggio. La notte arriverà all’alba con il rapper Lucariello, Franco Ricciardi e il dj set di Daniele Decibel Bellini.

Il Centro promette faville

Capodanno 2023 in piazza, da Nord a Sud molte città non dormiranno. A Roma è sold out l’evento ai Fori Imperiali con Elodie, Madame, Sangiovanni e Franco126. Risponde bene Firenze con Francesco Renga e baby K. A Perugia ci sarà la diretta su Rai Uno con Amadeus e l’Anno che Verrà. Tra gli ospiti, Piero Pelù, i Modà, Noemi e Tracy Spencer. Ci spostiamo sulla costa e a San Benedetto del Tronto troviamo i Capitolo Zer0, Family Show band e dopo la mezzanotte Dj Fargetta.

La Mediaset trasmette da Genova e si collega con Matera e Bari

Arriviamo fin sù, sotto le Alpi e a Torino nella bellissima piazza Castello ci saranno gli Eugenio in via di Gioia e altri artisti mentre a Brescia suonerà Paolo Belli & The Big Band. L’alter ego de L’anno che Verrà sarà a Genova. Un cast da brividi con Annalisa, Anna Tatangelo, Rocco Hunt, Rovazzi. E ancora (tra gli altri) Ivana Spagna, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti.

Per il trasporto e il parcheggio è consigliato consultare le pagine web ufficiali dell’Ente organizzatore (di solito i Comuni) e monitorare le informazioni fornite dagli organi di stampa locali.