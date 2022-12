Altro che lenticchie e uva, per avere soldi nel nuovo anno bastano una cipolla e un bicchier d’acqua

Sono davvero molte le superstizioni che si legano al Capodanno. Se mangiare lenticchie e 12 acini d’uva negli scorsi anni non hanno funzionato, ecco come attrarre soldi grazie a questi sorprendenti riti!

Probabilmente tutti prepariamo lenticchie e cotechino, per motivi scaramantici. Se questi metodi nostrani gli scorsi anni non hanno prodotto i risultati sperati, potremmo rivolgere lo sguardo altrove. In questo articolo vedremo come in Grecia, in Colombia, in America ed in altri luoghi si cerca di attrarre la fortuna e la prosperità.

Altro che lenticchie e uva, per avere soldi nel nuovo anno evitiamo di portare la spazzatura a Capodanno

Queste ovviamente sono solo superstizioni e quindi bisogna prendere la questione con il sorriso sulle labbra. Ecco quindi che il 31 dicembre siamo tutti pronti ad indossare biancheria rossa. In Brasile, invece, ci sia affida a slip bianchi per attrarre la buona sorte. Il blu, che sarà anche il colore del 2023 secondo l’oroscopo cinese, porterebbe un anno di benessere fisico. Se l’intimo rosso non ha sortito gli effetti sperati durante l’anno, potremmo aver sbagliato qualcosa. Pochi sanno che questa biancheria sarà monouso: andrà gettata dopo il 1° gennaio!

Nella cultura statunitense, poi, nulla dovrebbe uscire dalla porta di casa a Capodanno, nemmeno la spazzatura. Questo significherebbe buttare la fortuna per il 2023. Come risolvere la questione immondizia allora? Basterà mettere fuori dal balcone o dall’uscio di casa il bidoncino prima della mezzanotte e l’indomani potremo liberarcene.

Basterà una cipolla per garantirci soldi a palate

In Grecia, oltre alla tradizionale Torta del re, era usanza appendere fuori dalla porta una cipolla, simbolo di forza vitale. Originariamente non si trattava di una vera cipolla ma della scilla marittima, uno scalogno velenoso che cresce sull’isola di Creta. Questa cipolla è particolarmente resiliente perché, essendo velenosa, non viene mangiata dagli animali e anche se estirpata continua a cacciare nuove foglie. Porterà quindi prosperità agli abitanti della casa. Sempre in Grecia si usa buttare per terra una melagrana allo scoccare della mezzanotte. Se il frutto si romperà e tanti semi saranno sparsi per terra, allora fortuna e tante monete sono in arrivo.

Vuoi viaggiare nel 2023?

In Messico è un rito propiziatorio preparare la valigia o il trolley vuoti e girare intorno a casa o nelle vicinanze. Questa usanza ha il significato di augurarci tanti viaggi durante l’anno.

Chi entra in casa il primo dell’anno?

Anche in Italia si pensa che l’anno sarà fortemente condizionato dalla prima persona che vedremo al risveglio il 1° gennaio. In Scozia si prescrive che l’anno sarà prospero se il primo ad entrare in casa sarà un uomo alto e dai capelli scuri. Uno biondo o uno dai capelli rossi non andrebbero bene. In Grecia c’è una divertente consuetudine legata al rito del primo visitatore. Si regala un giocattolo o una busta con soldi ai bambini che entreranno nelle case per primi a Capodanno. I bambini sono considerati puri e quindi sollecitati dietro lauta mancia per essere i primi visitatori.

Scaccia i guai come a Portorico

Se nel nostro Belpaese alcuni sono soliti gettare i piatti dalla finestre, a Portorico invece si getta un bicchiere d’acqua fuori dall’uscio o dalla finestra. L’acqua è simbolo di purificazione e libera dalle brutture dell’anno passato. Altro che lenticchie e uva, per avere soldi nel nuovo anno mettiamo in pratica questi metodi.