La crisi economica, l’aumento del costo della vita, dalle bollette ai carburanti e ai beni alimentari sono le cose con cui gli italiani si stanno interfacciando in questi mesi. E quale è la fascia di popolazione che subisce di più questa crisi? Sicuramente quella dei pensionati, il cui potere di acquisto dei trattamenti è drasticamente crollato in questi anni.

Ciò che si faceva con una pensione di 600 euro 5 anni fa non si fa oggi con una pensione di 800 euro. Qualcuno storcerà il naso nel considerare i pensionati come una fascia debole rispetto magari al lavoratore dipendente, ma è la realtà dei fatti. Avvalorata dal fatto che spesso le pensioni sono sotto la soglia della povertà. Ma stanno per arrivare i mesi in cui anche i pensionati avranno per così dire, maggiore ossigeno. Perché dicembre e gennaio sono i mesi ricchi per i pensionati. E tra fine 2023 ed inizio 2024, quest’anno lo saranno ancora di più.

Pensioni ricche a dicembre e gennaio, arretrati di oltre 235 euro, 2 mensilità aggiuntive e Bonus

Partiamo da dicembre, mese che comunemente è quello delle tredicesime anche sulle pensioni e sui trattamenti assistenziali come l’assegno sociale. La tredicesima è la mensilità aggiuntiva che arriva ogni dicembre con il rateo di pensione. E spetta a tutti i pensionati tranne quelli in quiescenza anticipata ma temporanea con l’APE sociale. Ma il prossimo dicembre sarà anche il primo mese di fruizione della quattordicesima mensilità per chi ha compiuto 64 anni di età dopo il mese di luglio 2023. Infatti chi ha compiuto i 64 anni (età minima per prendere la quattordicesima), ed ha trattamenti entro 2 volte il trattamento minimo INPS, ha diritto alla mensilità aggiuntiva che si prende a luglio. Ma chi ha compiuto i 64 anni di età dopo il mese canonico di liquidazione della mensilità aggiuntiva, la prende a dicembre. Naturalmente non intera, ma tanti dodicesimi quanti sono i mesi successivi al compimento dei 64 anni di età.

Tasso provvisorio e tasso definitivo, ecco l’inflazione e come impatta sulle pensioni

Pensioni ricche a dicembre e gennaio, arretrati di oltre 235 euro, 2 mensilità aggiuntive e Bonus. A gennaio poi ci saranno i consueti aumenti per la perequazione. Ogni anno i trattamenti pensionistici si adeguano al tasso di inflazione, e quindi aumentano di importo. Il tasso di inflazione lo stabilisce l’ISTAT, che prima fissa il tasso provvisorio, e poi quello definitivo. Nel 2023 le pensioni sono salite del 7,3% proprio in virtù del tasso previsionale di inflazione. Ma a gennaio 2024 ci sarà il conguaglio dovuto alla differenza tra tasso provvisorio al 7,3% e tasso definitivo dell’8,1%.

E le pensioni verranno adeguate di un altro 0,8% solo per il 2023. Con diritto agli arretrati, perché questo 0,8% doveva essere caricato già a gennaio 2023 e per tutti i mesi dell’anno, tredicesima compresa. Significa che per esempio il titolare dell’assegno sociale che ha preso per il 2023 503,27 euro al mese, per il solo fatto che aveva diritto a 507,29 euro al mese, ha diritto a ricevere una tantum 52,34 euro di conguaglio a gennaio. Un pensionato con assegno da 1.500 euro al mese invece, doveva prendere 1.512 euro (sempre 0,8% in più). Per lui 156 euro di arretrati in arrivo.

Salgono, ma di quanto?

E man mano che sale la pensione come importo, sale il conguaglio. Che arriva a sfiorare i 250 euro per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo che come tutti sanno, godono dell’indicizzazione piena al tasso di inflazione. Ma a gennaio ci saranno anche gli incrementi per la nuova inflazione, quella di questi mesi. Che si dovrebbe assestare al 5,9 o 6%. Parliamo anche in questo caso di tasso di previsione, che produrrà lo stesso effetto a gennaio 2025, quando si avranno i dati definitivi dell’inflazione 2023. Una pensione da 1.500 euro al mese, che diventano 1.512 euro al mese dopo l’applicazione dello 0,8%, salirebbe con un tasso del 5,9% a 1.601 euro. Un incremento mensile per tutto il 2024.