Wall Street ricarica le pile prima di volare per tutto il mese

La settimana è attesa con una fase laterale ribassista fino al 6/7 aprile data di setup annuale. Questa area temporale dovrebbe lasciare definitivamente alle spalle la fase correttiva a cui abbiamo assistito nel mese di marzo. Aprile del 2023, ha elevate probabilità di essere un mese dal rendimento positivo. Infatti si attende una differenza fra apertura e chiusura del 2,5/3,5% circa in positivo. Cosa è successo quindi ieri? A parer nostro, e a guardare i nostri oscillatori sembra che Wall Street ricarica le pile prima di volare per tutto il mese.

I dati macroeconomici rilevanti

Il 7 aprile verrà pubblicato il report sull’occupazione, e questo darà indicazioni sullo stato di salute del ciclo economico americano, ma anche possibili valutazioni su come potrebbe muoversi la FED nel prossimo meeting. Il rialzo dei tassi di interesse per il momento è finito? Si assisterà a una fase di attesa della Banca centrale per valutare l’impatto dei recenti rialzi sulla crescita economica, e sull’inflazione. Bastano i rialzi dei mesi scorsi oppure si continuerà con la politica restrittiva? Le risposte potrebbero già arrivare dai prossimi giorni.

Torniamo al breve termine.

La giornata di contrattazione di ieria si è chiusa in ribasso e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.402,38

Nasdaq C.

12.126,33

S&P500

4.100,60.

Wall Street ricarica le pile prima di volare per tutto il mese?

Come scritto nei giorni scorsi, attendiamo una settimana incerta fino al 6 aprile. Dopo questa data si potrebbe accelerare al rialzo per tutto il mese.

Proprio in questi ultimi giorni i prezzi stanno testando delle resistenze di breve termine con gli oscillatori proprietari in divergenza positiva.

Come valutare lo stato della situazione? Ecco quali sono i livelli da monitorare nei prossimi 2/3 giorni di Borsa aperta.

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dow Jones

32.295

Nasdaq C.

11.550

S&P 500

3.909.

Vedremo oggi cosa accadrà

