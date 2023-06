Ci sono più probabilità di vincita col Gratta e Vinci cartaceo o con quello online? Ecco la verità che non ti aspetti

Il Gratta e Vinci è uno dei giochi preferiti dagli italiani che, ogni giorno, provano a sfidare la fortuna. I tradizionalisti, acquistando la lotteria istantanea con il classico tagliando cartaceo. Quelli più tecnologici, invece, lo fanno anche giocando online. Quale dei due conviene comprare per avere più possibilità di vittoria? Ecco la risposta

Sono tanti gli italiani che comprano con una certa costanza il Gratta e Vinci. Tanto che, ogni giorno, si acquistano milioni di tagliandi di una lotteria istantanea che piace davvero a molti giocatori. Sempre tenendo ben presente il problema della ludopatia che è molto grave e che va assolutamente monitorato.

Anche perché tante famiglie si sono letteralmente rovinate e, quindi, non ci stancheremo mai di ripetere di non esagerare. Detto questo, sappiamo che si possono giocare a due tipi di Gratta e Vinci. Ci sono quelli tradizionali, cartacei, che compriamo abitualmente al bar o in edicola. E ci sono quelli online, che si possono acquistare con pc, smartphone, tablet e che si grattano virtualmente.

Non tutti sanno che si può giocare anche online con il Gratta e Vinci ed ecco le percentuali

La domanda che, magari, un giocatore potrebbe porsi è la seguente e non è scontata. Ovvero, ci sono più probabilità di vincita col Gratta e Vinci cartaceo o con quello online? Perché, magari, per chi non è pratico, potrebbe essere più conveniente giocare con uno piuttosto che con l’altro.

Va subita fatta una premessa. Ovvero che non tutti sanno che i Gratta e Vinci non sono tutti uguali tra di loro. Ci sono alcuni che hanno più probabilità di altri di farci vincere un premio superiore alla giocata. Ad esempio, nel 2023 ne sono usciti diversi, me ce n’è uno che è meglio degli altri.

Tu preferisci giocare con il Gratta e Vinci online o con quello cartaceo?

Così come non tutti sanno che esistono anche i Gratta e Vinci virtuali, ovvero che si grattano facendo click con il mouse. Ad esempio, su Proiezioni di Borsa avevamo parlato, il mese scorso di M’Ama Non M’Ama, un Gratta e Vinci da 3 euro che si gioca online.

Insomma, se siete pigri e non volete uscire, magari col caldo, per comprare il vostro tagliando, lo potete fare anche dal vostro pc, tablet o smartphone.

Ci sono più probabilità di vincita col Gratta e Vinci virtuale o con quello di carta?

Perfetto, ma tornando alla domanda iniziale, si vince di più con un Gratta e Vinci comprato online o con uno di quelli cartacei? La risposta è che dipende. Ci sono Gratta e Vinci che sono usciti solo online e che hanno una probabilità di vincita maggiore di altri cartacei e viceversa. In questo caso, non avrebbe senso paragonarli.

La cosa interessante è confrontare lo stesso Gratta e Vinci comprato o online o cartaceo. Ebbene, abbiamo preso, come esempio, Buongiorno, la lotteria istantanea da 2 euro uscita non da poco. Questo Gratta e Vinci lo si può comprare sia online, sia cartaceo. Ebbene, andando a vedere le probabilità di vittoria, in entrambi i casi, la risposta è questa. Sono identici. Infatti, 1 biglietto ogni 9,29 è vincente premi superiori al costo della giocata. Quindi, a voi non cambia nulla che sia cartaceo o virtuale.