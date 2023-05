Quando dopo un periodo di incertezza si assiste a un movimento che sembra chiarificatore, c’è sempre lo scetticismo e una certa cautela: il segnale è vero o falso? Quali sono le scelte operative che potrebbero essere migliori? I dubbi fanno parte del gioco come si suol dire, e sui mercati è come in ogni aspetto della nostra vita. Si deve ragionare per probabilità e valutare sempre i pro e i contro di qualsiasi strategia, e “mantenersi aperta la via di fuga”. Wall Street pronta al rally? Possiamo fidarci?

Le previsioni

Il report sull’occupazione e il meeting della FED sembrano aver portato un certo ottimismo sui mercati. Le probabilità sono che la crescita economica e il tasso di interesse “abbiano trovato un certo compromesso”, e quindi si potrebbe assistere a un atterraggio morbido nei prossimi mesi. Questo sembra essere confermato anche dalle prime trimestrali.

Se la nostra view si rivelerà corretta, siamo all’inizio di un rally fino al 4 agosto, prima di lasciare spazio a un ritracciamento fino al mese di settembre (prima decade)

Torniamo al breve termine.

La giornata di contrattazione di venerdì in scia della seduta precedente si è chiusa in rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.674,38

Nasdaq C.

12.235,41

S&P500

4.136,25.

Wall Street pronta al rally? I livelli da monitorare

Se la nostra view si rivelerà corretta, il minimo di questa settimana verrà segnato oggi, e il massimo nella giornata di venerdì.

Nel brevissimo il rialzo potrebbe durare se reggeranno i seguenti livelli in chiusura di seduta giornaliera:

Dow Jones

33.235

Nasdaq C.

11.798

S&P 500

4.049.

Nei giorni scorsi sembra essersi formato un pattern rialzista, che dovrà essere confermato fra oggi e domani. Superata questa ultima fase, il rialzo dovrebbe partire spedito per diversi punti percentuali fino al mese di agosto.

Vedremo cosa accadrà.

