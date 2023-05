Il libro per bambini di Rania di Giordania e 3 fiabe poco conosciute che non dovremmo assolutamente perdere

Regina di Giordania e donna tra le più conosciute al Mondo, Rania è molto apprezzata per le sue lotte per migliorare la condizione delle donne, per la sua bellezza e per i suoi tanti interessi. Tra questi anche la scrittura di libri per bambini. Il suo successo e il suo talento non conoscono confini.

Si occupa di sviluppo economico, di investimenti, di promuovere la salute dei bambini e di migliorare l’insegnamento dell’informatica nelle scuole. È membro di numerose organizzazioni per la sicurezza e lo sviluppo delle politiche famigliari. È membro del Fondo delle Nazioni Unite per i bambini e del Fondo Internazionale per i Vaccini. Sempre in prima linea tra i personaggi pubblici nella battaglia contro il terrorismo, è una delle personalità femminili più influenti del Mondo e anche icona di stile per i suoi modi garbati e gentili e per la sua eleganza.

Impossibile non apprezzare questa regina così moderna e affascinante ma anche colta. Ha pubblicato 4 libri per bambini e uno di questi dal titolo The Sandwich Swap è stato best-seller conclamato dal New York Times.

Una fiaba sulla diversità e sull’amicizia

In un post diventato famoso ha dichiarato di amare cinema e popcorn nel weekend con la sua famiglia. Una vita normale per un personaggio dalle tante qualità. Il libro per bambini di Rania di Giordania The Sandwich Swap è ispirato alla sua infanzia e racconta la storia di 2 ragazze Lily e Salma che sono migliori amiche e condividono tutto insieme tranne il pranzo. Una mangia pane con burro di arachidi e gelatina e l’altra mangia pane con humus e pita. Ognuna di loro pensa che il pranzo dell’altra sia schifoso.

Quando decidono di dirsi la verità mettono in discussione l’amicizia e rischiano di separarsi. Il litigio è confuso ma costruttivo, alla fine superano le differenze e decidono di abbracciare la diversità.

Il libro per bambini di Rania di Giordania, le fiabe hanno spesso messaggi forti

Semplicità e messaggio sociale sono spesso i segreti del successo delle fiabe per bambini. Esistono però alcune fiabe meno conosciute che sono comunque bellissime e che dovremmo assolutamente recuperare. La prima è Le scarpette rosse di H.C. Andersen che ha come protagonista Karen a cui vengono regalate delle scarpette rosse che la rendono una abilissima ballerina. Trovandosi costretta a scegliere tra la salute della nonna e la passione per il ballo, Karen sceglierà quest’ultima ma le scarpette continueranno a farla ballare fino ad ammalarsi. Karen dovrà pentirsi della sua scelta e liberarsi dalla maledizione delle scarpette.

L’orsa di Giambattista Basile ha creato numerose discussioni pur seguendo il filone del principe che si innamora di una bellissima ragazza. Preziosa viene trasformata in orsa da una vecchia per sfuggire al matrimonio con il padre vedovo che vede in lei la moglie defunta. Nel bosco Preziosa deve tenere in bocca un pezzo di legno per trasformarsi in orsa. Incontra un principe che la porta nel suo palazzo dove scopre che dietro le sembianze animalesche si nasconde una ragazza bellissima che è il suo grande amore. Quando il principe riesce a far cadere il pezzo di legno per sempre può finalmente sposare la sua amata principessa.

Contengono spesso insegnamenti basilari per la vita

La terza fiaba è dei Fratelli Grimm e si intitola Il passero e il cane. Un passero e un cane che viene tenuto a digiuno dal proprio padrone fanno amicizia. Il passero ruba da mangiare al padrone per sfamare il cane. Quando un carro investe il cane uccidendolo, il passero decide di vendicarsi del cocchiere. Attacca i cavalli e la casa dell’uomo che cerca di uccidere il passero con una scure distruggendo carrozza e casa e uccidendo i cavalli. Una volta catturato, l’uomo ingoia il passero che riesce a uscire dalla bocca. L’uomo intima alla moglie di colpire il passero con la scure ma finisce per essere colpito e muore come successo al cane e ai cavalli.