I mercati ora possono solo salire, infatti tutti quegli elementi che potevano bloccarne la crescita sembrano essere venuti meno. La preoccupazione per una recessione economica sembra essere non più fondata, e la stessa inclinazione della curva dei rendimenti sembra volersi rivelare un falso segnale. Inoltre, i grafici continuano a rafforzarsi e gli oscillatori non mostrano divergenze negative di lungo termine. Questo ci fa ritenere che fra alti e bassi ci sarà un rialzo dei mercati fino ad agosto.

L’alternanza dei setup

Attraverso il nostro algoritmo proprietario abbiamo studiato come il tempo possa influenzare il prezzo, e ci siamo resi conto che a determinate scadenze i prezzi tendono a formare minimi/massimi assoluti/relativi.

Ecco i setup per il 2023: 31 gennaio, 6 marzo, 6/7 aprile, 4 agosto, 29 settembre, 30 ottobre e 30 novembre. I più importanti saranno il 6 marzo, il 4 agosto e il 30 novembre.

Ad un minimo segue probabilmente un massimo e poi un minimo e così via. Per questo motivo attendiamo intorno alla data del 4 agosto la formazione di un massimo per poi lasciare spazio a una correzione di un mese circa.

Come al solito si procederà per step, e di settimana in settimana andremo a monitorare se i supporti che mantegono questa proiezione al rialzo verranno violati o meno.

Fra alti e bassi ci sarà un rialzo dei mercati fino ad agosto

Alle ore 16.36 della seduta di contrattazione del giorno 19 giugno leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

16.339

Eurostoxx Future

4.387

Ftse Mib Future

27.865

S&P500

4.409,60.

Sono state raggiunte delle resistenze di breve termine, e per questo prima di ulteriori rialzi, attendiamo un ritracciamento fino al massimo al setup mensile del 22 giugno.

Cosa invece dovrà preoccupare?

Un chiusura di seduta giornaliera inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

16.222

Eurostoxx Future

4.325

Ftse Mib Future

27.045

S&P500

4.291.

Solo in questo caso la nostra view rialzista fino al setup del 4 agosto potrebbe eseere messa in crisi.

