Sono tanti i motivi che ci fanno ritenere che questo sarà un anno importante per i mercati americani, e che ogni aspetto si incastrerà in un puzzle rialzista dei prezzi. Ci sono giorni che alcuni prezzi erratici (e che rientrano nella normalità dei casi!) fanno gridare qualcuno all’imminente ribasso. Ma questa ipotesi è contraria alla storia, e come diceva qualcuno, questa principalmente tende a ripetersi. Lo farà anche stavolta? Ad oggi non abbiamo ragioni per non crederci. Poi come al solito tutto è possibile, e mai nessuna ipotesi può essre esclusa a priori, e chi comanda sui mercati non sono null’altro che i prezzi e la loro direzione. Wall Street prende in giro o fa sul serio?

Le ipotesi a favore del rialzo

Dal punto di vista statistico e in base alle fluttuazioni storiche del ciclo economico, dovremmo essere all’inzio di un bull market. I minimi segnati nel primo trimestre non dovrebbero più essere ritoccati al ribasso per molti anni, forse per sempre! A quest’ ultimo proposito abbiamo solo un dubbio e riguarda quello che potrebbe accadere fra il 2027 e il 2029. In quest’area temporale attendiamo un ribasso fra il 25 e il 40%, se non di più.

Torniamo al breve termine.

Lo shutdown non dovrebbe essere un problema in verità non hai mai creato “importanti disagi sui mercati azionari”.

Wall Street prende in giro o fa sul serio?

La giornata di contrattazione di mercoledì 17 maggio si è svolta al rialzo. Di seguito i prezzi di chiusura:

Dow Jones

33.420,77

Nasdaq C.

12.500,57

S&P500

4.158,77.

Cosa attendere da ora in poi? L’attenzione verrà posta sui minimi segnati durante la seduta di contrattazione di martedì, e poi sui livelli che seguono: tenuta o meno in chiusura di seduta di

Dow Jones

33.235

Nasdaq C.

11.798

S&P 500

4.049.

Riteniamo comunque che qualsiasi cosa accadrà, intorno al 4 agosto (scadenza del nostro setup annuale) i prezzi dovrebbero essere superiori ai livelli attuali, e non di poco.

Vedremo cosa accadrà.

