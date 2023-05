Se dovessimo scommettere sulla direzione di Wall Street continueremmo a farlo al rialzo, ma attenzione ora!

Continua la fase laterale iniziata ad aprile ma sotto la cenere cova il fuoco, e questo dovrebbe essere del rialzo. I motivi a favore di questa tesi sono disparati, e riguardano principalmente motivi economici ma anche grafici. La storia insegna che a determinate cause tendono a ripetersi determinati effetti, e così dovrebbe essere anche questa volta. Se dovessimo scommettere sulla direzione di Wall Street continueremmo a farlo al rialzo.

Il ciclo economico che fa salire e scendere i mercati azionari

Siamo andati a studiare le serie storiche dal 1898 ad oggi, ed abbiamo trovato queste caratteristiche che si sono ripetute con una certa costanza:

in un regime di tassi al rialzo mercati azionari e materie prime sono saliti;

con tassi al ribasso sono scesi;

rispettivamente il rialzo è finito con il primo taglio dei tassi, il ribasso con il primo rialzo.

Wall Street ha segnato il minimo decennale entro i primi 27 emsi del decennio, e i massimi fra il nono e il decimo anno.

Torniamo al breve termine.

Come ogni anno di questo periodo qualcuno veleggia lo spauracchio del tetto del debito pubblico, e delle conseguenze che potrebbe avere sul ciclo economico. Noi riteniamo che anche stavolta tutto si risolverà probabilmente in una bolla di sapone, e chi dice il contrario “rimarrà in mano con un pugno di mosche”.

Se dovessimo scommettere sulla direzione di Wall Street continueremmo a farlo al rialzo: i livelli che mantengono il trend

La giornata di contrattazione di martedì 16 maggio si è svolta al ribasso. Di seguito i prezzi di chiusura:

Dow Jones

33.012,14

Nasdaq C.

12.343,05

S&P500

4.109,90.

I massimi segnati nella prima parte dell’anno continuano a fermare l’evoluzione rialzista per il momento. Il rialzo continuerà fino a quando reggeranno in chiusura di seduta giornaliera i seguenti livelli:

Dow Jones

33.235

Nasdaq C.

11.798

S&P 500

4.049.

Il Dow Jones ieri ha dato un pessimo segnale, e oggi vedremo se verrà confermato o meno. Sotto questi livelli indicati potrebbe partire un sell of fino al 4 agosto, ribaltando la nostra tesi previsionale.

Vedremo cosa accadrà.

Lettura consigliata

Ecco ogni quanto va pulito il frigo e sbrinato il congelatore. A dirlo è la scienza