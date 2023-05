Come guadagnare adesso con gli orologi di lusso: i 5 modelli con maggiori probabilità di aumento del valore

Investire in orologi può essere un’opzione interessante per diversificare gli investimenti e ottenere un guadagno nel tempo. Ecco i modelli con maggiore probabilità di rivalutazione e come investire.

Gli orologi di lusso sono da sempre considerati dei beni rifugio, capaci di mantenere o addirittura aumentare il loro valore nel tempo. Ma quali sono i modelli più promettenti per il 2023 e come investire in modo sicuro ed efficace? Ecco alcuni consigli per orientarsi nel mercato degli orologi da investimento.

Come guadagnare adesso con gli orologi di lusso e come scegliere il modello

Investire in orologi ha diversi vantaggi rispetto ad altri tipi di investimento. Innanzitutto, gli orologi di lusso sono dei beni tangibili, che puoi toccare con mano e goderti anche dal punto di vista estetico e funzionale. Inoltre questi orologi sono meno esposti alle fluttuazioni di valore del mercato e alle crisi economiche. Rappresentano un simbolo di prestigio e di qualità che non passa mai di moda. Infine, questi oggetti possono offrire rivalutazioni di valore nel lungo periodo, a patto di scegliere i modelli giusti e di conservarli in buone condizioni.

La scelta degli orologi da investimento dipende da diversi fattori, tra cui il budget a disposizione, le preferenze personali e le tendenze del mercato. Il brand però è fondamentale. Alcuni marchi sono più rinomati e richiesti di altri, e quindi garantiscono una maggiore liquidità e una maggiore rivalutazione nel tempo. Tra i brand più prestigiosi e sicuri ci sono Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin e Omega.

Altri fattori da tenere in considerazione per un investimento in orologi di lusso

Gli orologi realizzati con materiali pregiati e resistenti, come l’oro, l’acciaio, il platino e le pietre preziose, hanno un valore intrinseco più alto. Inoltre, questi materiali sono meno soggetti a usura e a graffi, che possono compromettere il valore dell’orologio.

Il valore numismatico è un altro importante fattore. Gli orologi che hanno una storia particolare o che sono stati prodotti in serie limitata o numerata hanno un valore aggiunto rispetto agli altri modelli. Questo perché sono più rari e più ricercati dai collezionisti e dagli appassionati. Alcuni esempi sono gli orologi appartenuti a personaggi famosi o che hanno partecipato a eventi storici o sportivi.

I 5 modelli che potrebbero rivalutarsi maggiormente nei prossimi anni

Come guadagnare adesso con gli orologi di lusso? Secondo l’opinione degli esperti, cinque modelli hanno delle ottime potenzialità di rivalutazione nel tempo. Si tratta di orologi di lusso di marchi prestigiosi, realizzati con materiali pregiati e dotati di una storia e di una personalità uniche. IWC Ingenieur SL Jumbo 1832 è un orologio sportivo ed elegante. Questo modello è stato prodotto dal 1976 al 1984 in soli 543 esemplari ed è molto ricercato dai collezionisti per la sua rarità e per la sua bellezza.

Il Patek Philippe Chronograph 5172G è un orologio classico e raffinato. Questo modello è stato presentato nel 2019 come successore del modello 5170, ed è uno dei cronografi più belli e prestigiosi sul mercato. Breitling è un altro marchio che ha saputo rinnovarsi negli ultimi anni, puntando sulla sua storia legata al mondo dell’aviazione. Il Breitling Navitimer 806 1959 Re-edition è tra i suoi modelli più iconici. Nel 2019, per il sessantesimo anniversario del lancio del Navitimer 806 del 1959, Breitling ha realizzato una fedele riedizione di questo modello in 1959 esemplari.

Altri due modelli che potrebbero rivalutarsi molto in futuro

Il Girard-Perregaux Laureato 42 Infinity edition è di una delle più antiche e prestigiose maison svizzere, fondata nel 1791 a Ginevra. Nel 2020 la casa ha lanciato questo orologio sportivo ed elegante in edizione limitata a 188 esemplari. Infine il Vacheron Constantin Overseas 4500V Brown Dial, un orologio in acciaio con quadrante marrone scuro e indici in oro bianco. Per gli esperti rappresenta un investimento sicuro per chi cerca un orologio di alta qualità e stile.

Il fenomeno dell’investimento in orologi sta prendendo sempre più piede. Lo scorso anno migliaia di persone fecero la coda davanti ai negozi per acquistare un modello particolare. Anche gli orologi vintage posso avere un grande valore, quindi attenzione a quelli del nonno abbandonati in qualche cassetto.