Oroscopo primavera 2023: ecco i 6 segni zodiacali più fortunati che saranno travolti da successo e fortuna

Quali saranno i segni zodiacali più fortunati nella primavera 2023? Tra successi sul lavoro e in campo personale, ecco i 6 segni che avranno grandi soddisfazioni. Continua a leggere per scoprire se c’è anche il tuo segno!

Leggere l’oroscopo è un’abitudine che hanno molte persone. Alcuni ci credono fermamente, al punto da farsi condizionare in scelte e decisioni. Altri, invece, lo leggono per abitudine ma ci credono poco. Ci sono poi i più regolari che lo consultano quotidianamente ogni mattina o ogni settimana. I meno “credenti”, ma comunque scaramantici, lo leggono in procinto di un evento particolare, come un colloquio di lavoro o un esame.

Ci sono però dei momenti dell’anno in cui, più o meno tutti, cediamo alla tentazione. Quando si avvicina la fine dell’anno, ad esempio, tutti sono curiosi di scoprire cosa riservano le stelle per l’anno nuovo in procinto di cominciare. Tra TV, internet e giornali, si ascoltano le profezie di vari astrologi e poi, non contenti, si vanno a consultare anche gli oroscopi di altre culture, come quella cinese e quella Maya. Tra meno di una settimana entreremo in primavera. Comincia quindi una nuova stagione. Un altro momento dell’anno per fare il punto della situazione.

Oroscopo primavera 2023: ecco i 6 segni zodiacali più fortunati

La primavera sarà particolarmente propizia per il Sagittario che, entro la metà del mese di maggio, vedrà la concretizzazione di un nuovo importante progetto. A fine marzo e durante il mese di aprile i nati sotto questo segno faranno bene a fare progetti importanti, soprattutto in ambito lavorativo. Il periodo è infatti assai favorevole per raccogliere successi.

Situazione simile quella dei Gemelli che, proprio a maggio, potrebbero prendere decisioni molto importanti, come cambiare posto di lavoro o fare il grande salto e mettersi in proprio. Cari gemellini, se da tempo ci state pensando, questo è proprio il momento ideale!

Pesci fortunati in amore e nelle relazioni

In questa primavera 2023, la fortuna bacerà il segno dei Pesci. Per loro, però, le soddisfazioni saranno più sul fronte personale e delle relazioni. Sono in arrivo tante nuove belle conoscenze che, per i single, potrebbero trasformarsi in qualcosa di più…

Grandi progetti per il Capricorno

Oroscopo primavera 2023: ecco i 6 segni zodiacali più fortunati. Continuiamo la nostra classifica con gli amici del Capricorno. A loro, la primavera 2023 porterà aria di grandi cambiamenti sul fronte personale. Nelle coppie rodate si comincerà a parlare di fiori d’arancio e convivenza. Ed altri penseranno anche ad allargare la famiglia.

Cancro e Acquario

Durante i 3 mesi primaverili, la fortuna girerà anche dalla parte di Acquario e Cancro. Per entrambi questi segni si prevedono soddisfazioni in campo lavorativo. Si prospettano avanzamenti di carriera e nuove cariche per chi lavora come dipendente; mentre, chi è in proprio, riuscirà a concludere interessanti trattative e a stringere nuove importanti collaborazioni.

Gli Acquario tengano gli occhi ben aperti perché, per loro, la dea bendata sarà favorevole soprattutto durante le prime due settimane di maggio.