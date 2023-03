Esiste un modo per aumentare la possibilità di vincere al Superenalotto? La risposta è sì, ma ecco come fare

Dopo i 371 milioni vinti da 90 fortunati scommettitori, a tanti è venuta la voglia di fare il colpo grosso. Ovvero, indovinare la sestina vincente per portarsi a casa il nuovo montepremi. Vincere, però, non è facile. Infatti, ci sono voluti parecchi mesi prima di azzeccare i 6 numeri milionari. Esiste un modo per aumentare le probabilità di vittoria? Vediamo la risposta.

Tanti italiani, negli ultimi mesi, hanno provato a sbancare il Superenalotto. Normale, con un montepremi che era arrivato a 371 milioni di euro. Fortunati, dunque, i 90 scommettitori che si sono portati a casa circa quattro milioni a testa.

Prima o poi doveva succedere. Il che non vuol dire che ora si dovranno aspettare altri due anni per vincere milioni di euro. Potrebbe succedere già questa settimana se fossimo bravi ad azzeccare la combinazione vincente. Ovviamente, non è facile. Le probabilità di centrare il 6 milionario sono bassissime, ovvero di 1 su 622.614.630 milioni. Si capisce il famoso detto “Un terno al Lotto”, che sta a significare come solo la fortuna possa premiare un giocatore. Non altro. Ma è veramente così?

Ecco tutto quello che dovremmo sapere per riuscire ad avere più possibilità di vittoria al Superenalotto

Come abbiamo visto, la probabilità di fare centro, col 6, al Superenalotto sono davvero bassissime. E questo spinge tanti italiani a provare altre strade per diventare milionari. Ad esempio, con il Gratta e Vinci che ha, certamente, probabilità di vittoria più alte. E non solo per la leggenda metropolitana che racconta di come, attraverso un segno, si possano riconoscere a colpo sicuro quelli vincenti.

Torniamo al nostro Superenalotto. Esiste un modo per aumentare la possibilità di vincere il premio più ambito? Qualcuno, provocatoriamente, ha risposto di sì. In che modo? Non giocando. Anche in virtù del fatto che, di quanto viene speso in giocate, solo il 60% viene restituito attraverso le vincite. Cioè, tu vinci o guadagni 10, ma io te ne do solo 6, mettendoli in palio. Il resto me lo tengo in tasca io, senza sforzo. Anche se ci sono numeri che escono con più frequenza e tanti li giocano.

Cosa hanno fatto i 90 vincitori per aumentare le loro probabilità di vittoria col Superenalotto

Quindi, la provocazione ci sta tutta. In ogni caso, non ha fermato i 90 vincitori che hanno sfruttato la bacheca dei sistemi. Si tratta di una sorta di “sistemone” che permette, con una spesa davvero limitata, di aumentare notevolmente le proprie possibilità di vittoria. I sistemi non sono altro che giocate di più numeri che vanno a generare tutte le combinazioni possibili.

Ad esempio, un sistema da 10 numeri, che costa 100 €, viene suddiviso in 10 quote. Ognuna costa 10 euro e sarà lo scommettitore a decidere quante quote acquistare. Però, con 10 euro, avrà più possibilità che con una schedina normale, anche se, in caso di vittoria, dovrà dividere la vincita.

Esiste un modo per aumentare la possibilità di vincere? Scopriamo il trucco, grazie alla bacheca dei sistemi

Ce ne sono di vari tipi. Cruciverba, ad esempio, inserisce i numeri del sistema in una griglia a forma di quadrato. E ci saranno tante giocate quante sono le colonne, righe e diagonali del quadrato.

Esiste anche Integrali. Con questo sistema si giocano più di 6 numeri, generando varie combinazioni. Il vantaggio di giocare su un solo pannello moltiplica le vincite di seconda, terza, quarta e quinta categoria. Sulla bacheca della Sisal troverete altri sistemi. In bocca al lupo.