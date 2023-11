Ieri i listini americani sono rimasti chiusi per il Giono del Ringraziamento e oggi seguiranno un orario ridotto. Continua forza per i mercati americani, che nonostante siano a stretto contatto con le trend line che scendono dai massimi di luglio e agosto, sembrano non aver alcun timore. Ci sono delle divergenze negative per pensare a un ribasso imminente, ma questo non basta. Un ribasso non inizia mai con una divergenza bensì con un’inversione dei prezzi. Wall Street non cede: cosa attendere fino al 30 novembre? Perchè questa data è così importante per il nostro percorso campione?

A uno schioppo dai massimi annuali

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 22 novembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

35.273,03

Nasdaq C.

14.265,86

S&P500

4.556,62.

Il nostro percorso campione annuale proiettava il minimo nel primo trimestre e poi il massimo fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre. Il setuo rosso del 30 novembre per la legge dell’alternanza dei nostri cluster, dovrebbe “ospitare” un minimo. Se invece arriveremo a questa data con un massimo, le probabilità saranno elevate che il massimo dell’anno potrebbe essere stato segnato.

Sono questi giorni davvero importanti per le sorti dell’azionario fino alla fine dell’anno.

Il 30 novembre è importante anche per mantenere il polso della tendenza di medio lungo termine. E poi si avranno conferme con elevate probabilità che il peggio sia passato, dalle chiusure del mese di novembre superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.148

Nasdaq C.

13.715

S&P500

4.396.

Un altro step da attenzionare è il seguente: il trend rimarrà rialzista se la chiusura della seduta di questo venerdì sarà superiore ai seguenti supporti:

Dow Jones

34.205

Nasdaq C.

13.687

S&P500

4.393

Wall Street non cede: punto decisivo

Il quadro che abbiamo appena descritto non lascia spazio a incertezze. A parer nostro, siamo in un momento dove si deciderà il rialzo o ribasso fino alla fine dell’anno. Vedremo poi cosa accadrà.

