Continua la debolezza di uno dei peggiori titoli bancari da inizio anno. Le azioni Illimity Bank, infatti, perdono circa il 22% e fanno meglio solo di FinecoBank.

La valutazione di Illimity Bank

Alla luce dei multipli di mercato le azioni di Illimity Bank appaiono molto sottovalutate. Ad esempio, il rapporto prezzo su utili è pari a circa 5x, un livello molto inferiore a quello che si considera lo spartiacque tra rialzo e ribasso, 10x. Questo dato non è confermato dal rapporto prezzo su fatturato che è superiore, seppure di poco, a 1.

Per concludere uno sguardo a un indicatore molto interessante, il valore contabile per azione. Questo parametro indica il valore monetario rimanente per gli azionisti dopo la vendita di tutte le attività e il pagamento di tutti i debiti. Nel caso di Illimity Bank è superiore a 10 € mostrando una sottovalutazione molto importante.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono molto ottimisti sul titolo Illimity Bank e la raccomandazione media è Compra. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 27%. Una prospettiva di guadagno molto interessante in un’ottica di medio/lungo periodo. Altro aspetto interessante è che anche nello scenario più pessimistico, le azioni Illimity Bank sono sottovalutate di circa il 20%.

Continua la debolezza di uno dei peggiori titoli bancari da inizio anno: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 23 novembre in ribasso del 2,60% rispetto alla seduta precedente a quota 5,435 €.

La tendenza in corso è ribassista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura. Una forte accelerazione al ribasso, poi, potrebbe arrivare a seguito di una chiusura giornaliera inferiore a 5,093 €.

Solo una chiusura giornaliera superiore a 5,558 € potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

