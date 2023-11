Aumentano le divergenze negative sui prezzi dei mercati azionari e le probabilità che possa iniziare una fase di assestamento. Ritracciamento dei mercati fino al setup rosso annuale del 30 novembre? Di giorno in gorno diventa l’ipotesi che riteniamo accredita ma ancora non si è formato un vero e proprio segnale in tal senso. Quindi, questa rimane soltanto un’ipotesi di un percorso campione ideale. Questo vuole che si possa assistere a un ritracciamento fino al 30 novembre, in modo da validare l’alternanza fra i nostri setup rossi, per poi lasciare spazio a un bel rally natalizio. Attenzione invece, all’ipotesi contraria, questa potrebbe portare a un ribasso prima fino al 6 gennaio e poi a tutto marzo.

Il nostro percorso campione annuale

Alle ore 15:42 della seduta di contrattazione del giorno 22 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini azionari analizzati:

Dax Future

16.033

Eurostoxx Future

4.367

Ftse Mib Future

29.245

S&P500 Future

4.679,72.

La situazione grafica rimane inalterata. I prezzi in divergenza negativa hanno toccato delle trend line che scendono dai massimi segnati fra luglio e agosto. Ribassi anche forti con chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.281

Eurostoxx Future

4.209

Ftse Mib Future

28.485

S&P500

4.392.

Le ipotesi sono due, anzi tre sul tappeto:

inizia subito un ritracciamento e quresto trova minimo il 39 novembre;

si formerà una fase laterale ribassista fino al 30 novembre.

In entrambi questi casi si scommetterà su un rialzo per tutto il mese di dicembre.

La terza ipotesi è quella che vede un rialzo fino al 30 novembre. In questo caso, il mese di dicembre aprirebbe sui massimi e chiuderebbe sui minimi. Movimento che potrebbe protrarsi poi fino al 6 gennaio o fino a marzo. Il 2024 è atteso con un minimo a gennaio e il massimo a dicembre. I nostri stud stabiliscono un percorso campione laterale rialzista per tutto l’anno con pochi spunti al rialzo e al ribasso. Sarà un anno ideale per chi opera in ottica Buy and Hold.

Ritracciamento dei mercati fino al setup rosso annuale del 30 novembre?

Fra oggi e domani avremo lo scenario più chiaro. Vedremo poi cosa accadrà e quale delle tre ipotesi indicate prima si avvererà.

