La seconda metà di luglio sarà una miniera d’oro per questi 3 segni zodiacali particolarmente fortunati

Prepariamoci per ondate di vibrazioni positive sulla nostra strada; una musica leggera di prosperità guiderà alcuni di noi.

C’è chi sostiene che la fortuna si costruisce da soli: ognuno sarebbe l’artefice del proprio destino. Eppure come diceva Epitteto, un filosofo dell’antica Grecia, a noi spetta solamente svolgere nobilmente il ruolo che ci è stato assegnato. Quanto alla scelta del ruolo, questo non dipende da noi. Forse allora possiamo percepire le armonie celesti che ci aiutano a vivere i nostri momenti con serenità e sorte propizia. È quanto sembra avvenire con il cielo di luglio, illuminato da varie congiunture planetarie di primo rilievo.

Proprio tra qualche giorno, ecco la Luna che si congiunge a Marte e Venere. La seconda metà di luglio sarà una miniera d’oro di fortuna e di opportunità per alcuni di noi.

I Gemelli hanno il vento in poppa

È sempre stato proibito arrendersi per il segno dei Gemelli. Così, anche quando i progetti non sembravano andare a buon fine, non hanno lasciato perdere. I Gemelli infatti sono tra i segni più lungimiranti dello zodiaco. Grazie al loro costante mutamento di carattere sono in grado di assecondare gli scossoni del destino. Quando arriva la sorte, il loro ottimismo riesce a farne incetta. È questo il loro momento, tanto più che la Luna, loro pianeta custode, è interessata da continui eventi astrologici. La loro fortuna, però sarà anche merito di una loro intuizione. Avere dato fiducia ad una persona o ad un obiettivo su cui avevano scommesso da tempo, sarà motivo della loro prosperità. D’altronde il miglior momento per piantare il seme di una pianta era 20 anni fa. Ed è esattamente ciò che hanno fatto. Investire sul lungo termine, se si è ottimisti, porta a risultati straordinari.

Anche lo Scorpione avrà dei giorni preziosi. Può sembrare paradossale, ma la loro spinta propulsiva verrà proprio da un momento di pausa. È necessario per il marinaio, di tanto in tanto, tornare in porto ed aggiustare le vele. È la fase più importante del viaggio. Pianificare l’obiettivo è il primo elemento per raggiungerlo. Marte e Venere creano un curioso accoppiamento: coraggio e bellezza si uniscono nei loro propositi. Questa ricarica interiore sarà il frutto di una scoperta nella seconda metà del mese. Potrà trattarsi del punto di vista di una persona, oppure di una nuova visione. Ad ogni modo, il loro obiettivo sarà evolvere, e migliorare.

I figli del segno del Capricorno arriveranno a fine mese con una nuova dose di autostima. Infatti il loro senso estetico sarà rinvigorito dall’armonia del cosmo. Uno strano vento chiamato fortuna sta soffiando. Alle volte sarà inconsapevole: un po’ come quando peschiamo un vinile dalla cesta tenuta in cantina e ritroviamo uno dei vinili italiani più preziosi. Altre volte sarà più cosciente: un po’ come quando facciamo un lavoro in casa sapendo che sarà coperto dalla speciale detrazione. Insomma, a prescindere, sarà un vero affare. Ne dovranno assolutamente approfittare.