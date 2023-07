Il paradiso col lago a forma di cuore dove comprare casa con 30mila euro

Esiste un incantevole borgo nel centro Italia molto particolare. Questo piccolo centro urbano è considerato una meta ideale per chi vuole comprare una casa, anche con poco più di 30.000 euro.

Sognate di acquistare una seconda casa, o una prima casa, in un luogo dove la natura, la storia e la cultura si fondono in un’armonia perfetta? Allora Scanno è la risposta che cercate. Scanno è un antico borgo in provincia de L’Aquila, situato a circa 1.000 metri di altitudine, tra le montagne del Parco Nazionale d’Abruzzo. Questa località è considerata il paradiso col lago a forma di cuore. Infatti, qui c’è il famoso Lago di Scanno, il più grande lago naturale d’Abruzzo, che ha la forma di un cuore.

Il paradiso col lago a forma di cuore in cui si può acquistare casa a 30.000 euro

Il centro storico di Scanno è ricco di monumenti, chiese, palazzi e vicoli caratteristici, dove si respira ancora l’atmosfera di un tempo. Comprare qui una seconda casa, ma anche una prima casa, ha molti vantaggi, sia economici che legati alla qualità della vita.

Innanzitutto, i prezzi delle case a Scanno sono molto convenienti, soprattutto se confrontati con quelli delle altre località turistiche abruzzesi o italiane. Qui non è difficile trovare appartamenti anche di grandi dimensioni e ben tenuti, in offerta anche a 30.000 euro.

A Scanno si può trovare una elevata qualità della vita

Inoltre, comprare casa a Scanno significa godere di una qualità della vita elevata. Qui il clima è salubre, i servizi efficienti, il ritmo della vita è molto meno stressante che nelle grandi città. Si può comprare qui una seconda casa con un investimento minimo, per trascorrere fine settimana oppure vacanze ritempranti, specialmente d’estate.

Ma si può fare anche una scelta di vita e venire a vivere qui. Questo luogo è molto tranquillo e poco movimentato, adatto soprattutto a chi cerca relax e contatto con la natura. Inoltre in questa zona non mancano le opportunità di lavoro, sia nel settore turistico che in quello agricolo e artigianale.

I possibili svantaggi di comprare casa a Scanno

Comprare casa a Scanno non è privo di possibili svantaggi. Prima di tutto, bisogna considerare che il borgo è scarsamente collegato con le principali città abruzzesi o italiane. Per raggiungere Scanno occorre percorrere strade tortuose e spesso innevate in inverno, che possono rendere difficoltoso lo spostamento. Ecco perché qui le case costano relativamente poco.

Abbiamo fatto una ricerca sul portale Idealista.it*. Abbiamo così scoperto a pochi km dal borgo di Scanno, a Ortona dei Marsi, una casa indipendente di 5 locali a 25.000 euro. A Lecce nei Marsi è in offerta un appartamento di 100 metri quadri a 29.000 euro. Chi invece preferisce vivere nel borgo, nel centro è in offerta un bilocale di 60 metri quadri a 45.000 euro. Sempre nel centro del borgo di Scanno si può trovare un monolocale di 35 metri quadri a 45.000 euro.

Chi andasse a vivere a Scanno, o in altri borghi dell’Abruzzo, potrebbe anche ottenere un Bonus dalla Regione di 2.500 euro. Ma ricche agevolazioni per chi sposta la residenza si possono ottenere anche in altre Regioni del Sud Italia. Per esempio chi va a vivere a Presicce, in Puglia, potrebbe ottenere fino a 30.000 euro.

(n.d.r. *gli annunci sono riportati dai siti immobiliari indicati. ProiezionidiBorsa rimanda a questi ultimi e non ne garantisca la veridicità dell’informazione.)