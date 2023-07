Avevano ragione le nostre nonne, se vuoi eliminare puzza e cattivo odore in cucina ecco che devi fare

Puzza di frittura, di cavolo o di pesce? Hai dimenticato l’organico per il weekend e ora c’è una puzza nauseabonda? Quando arieggiare non basta, ecco la soluzione delle nostre nonne!

Hai provato di tutto, ma il cattivo odore quando impregna casa è difficile da far andare via. Che si tratti di residui di frittura o scarti di pesce che con il caldo iniziano subito a puzzare è un vero problema! Hai provato a far arieggiare casa, lavare tutto con il detersivo e usato qualche profumatore, ma nulla. E pensare che potrebbe bastare solo qualche foglia di un’amatissima erba aromatica. Inclusa da molti nella categoria degli odori da cucina, questa pianta potrebbe risolverti un bel problema!

Avevano ragione le nostre nonne, se vuoi eliminare puzza e rilassarti, basta bruciare questo

Stiamo parlando dell’alloro, incredibile erba aromatica fantastica per insaporire i nostri piatti. L’alloro non è solo buono per cucinare, pare che bruciare qualche foglia di alloro abbia tanti benefici. Prima di tutto, un po’ come l’incenso, potrebbe aiutare a rilassarsi e ad infondere una sensazione di benessere. Non sorprende che questa pratica di bruciare le erbe aromatiche sia presente in tante culture antiche. Ma oltre ai benefici per la mente, bruciare l’alloro andrebbe a coprire e a far svanire il cattivo odore. Una vera scoperta, soprattutto se ti piace cucinare e non puoi fare a meno della frittura! Certo, puoi sempre mettere a bollire un pentolino d’acqua con della cannella mentre stai cucinando. Quest’altro rimedio della nonna aiuta a far dissolvere subito la puzza di fritto. Ma se devi liberarti di altri tipi di cattivo odore, come quello di pesce o di marcio, l’alloro è l’ideale. Brucia qualche foglia, meglio se secca, dentro una ciotolina e vedrai sparire ogni odore in un attimo!

Le erbe aromatiche sono un toccasana in casa

La fitoterapia in realtà ha delle vere e proprie basi scientifiche, non è come le medicine alternative. Alcune piante hanno delle proprietà che possono alleviare anche sintomi di alcuni disturbi. Questo perché, frutta, verdure e piante contengono nutrienti, vitamine e proprietà da cui si creano addirittura farmaci. Ma le piante cosiddette officinali non hanno solo potenzialmente dei benefici per il nostro corpo. Possono addirittura esserci utili nella vita di tutti i giorni e per problemi meno grandi come la puzza in casa. O perfino, aiutarci a tenere lontane le zanzare, proprio come fa la salvia. Anche uno studio dell’Università di Pisa sembra essere arrivato alla stessa conclusione delle nostre nonne!

Quindi, avevano ragione le nostre nonne, se vuoi eliminare puzza e odori fastidiosi ci vuole poco. La saggezza popolare, soprattutto quando riguarda le piante difficilmente sbaglia.