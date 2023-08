5 look perfetti per mascherare i fianchi larghi senza però nascondere i punti di forza del fisico

Look perfetti per mascherare i fianchi larghi-Foto da pexels.com

Hai i fianchi abbondanti e vorresti nasconderli valorizzando al tempo stesso il punto vita o il lato B? Ecco come puoi fare.

Ogni anno ci troviamo di fronte alla stessa scena. Quando arriva l’estate ed è ora di mettersi in costume si ripresentano puntualissime le solite paranoie. Qualcuna si lamenta di non aver raggiunto il peso forma in previsione della prova costume, mentre altre sono in crisi per cellulite e ritenzione idrica. E vogliamo per caso dimenticarci di tutte quelle che si sentono a disagio per via dei fianchi troppo larghi? Poi, ovviamente, c’è da vedere se siamo troppo critiche verso noi stesse o se effettivamente si tratta della costituzione fisica che ci accompagna da sempre. Ma qualunque sia la ragione che si cela dietro le paranoie, l’importante è trovare una soluzione che ci faccia sentire a nostro agio e bellissime.

Ecco perché ti suggeriamo 5 look perfetti per mascherare i fianchi larghi che tuttavia non vanno a sacrificare eventuali punti di forza del tuo fisico.

Basta con l’extra large

Naturalmente, la prima cosa che viene in mente di fare per nascondere l’adipe localizzato in eccesso è quella di affidarsi a indumenti molto larghi. Effettivamente è una soluzione pratica ed efficace, che consente di mascherare la zona x stando al contempo fresche, che in estate è solo un bene.

Ma è anche vero che, così facendo, rischi di andare a nascondere anche quelle parti del corpo che invece potresti tranquillamente valorizzare. Vediamo quindi altri stratagemmi per affrontare la questione in tutta comodità, senza però rinunciare allo stile e alla femminilità.

5 look perfetti per mascherare i fianchi larghi in estate: pronta a provarli tutti?

Se in estate proprio non sai rinunciare alla maxi camicia in lino o in cotone, nessuno ti vieta di indossarla, anzi. L’unica accortezza che dovresti avere consiste nel lasciarla slacciata, e dunque aperta, quasi come fosse un pezzo sostitutivo del classico blazer. Tra l’altro si tratta di un capo effettivamente jolly, perfetto da sfoggiare tanto in spiaggia sopra il costume quanto con un abbinamento curato per l’ufficio. E, a proposito di camicia, prendi nota del fatto che anche l’abito modello chemisier è uno dei pezzi chiave del guardaroba, peraltro al top tra le tendenze. Anche in questo caso, un piccolo consiglio di stile per indossarlo al meglio: stringilo con una cintura all’altezza del bacino.

Dal vestito passiamo alla gonna e la troviamo ancora in formato maxi, ma attenzione, perché deve anche essere rigorosamente a vita alta. Non solo: se l’obiettivo è quello di mascherare i fianchi, punta su una stampa vistosa, ottima per catturare l’attenzione e distoglierla dalle imperfezioni.

Infine, se sei un tipo sportivo e non indosseresti né gonne né tantomeno vestiti, vediamo due soluzioni per nascondere i fianchi anche con i pantaloni. Una prima idea è quella di indossare dei pantaloni con le pinces, preferibilmente di una tonalità neutra oppure anche in total black. In alternativa, scegli un paio di pantaloni a campana, modello culotte o più lunghi a seconda di come ti senti più a tuo agio.