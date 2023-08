Dove le case costano meno se vuoi lavorare in Svizzera e fare il frontaliere

Se in Italia molte aziende faticano ad andare avanti, in Svizzera e in particolare nel Canton Ticino, un’azienda su 4 non riesce a reperire i lavoratori. A fine 2022 la società X28 di Zurigo che fornisce informazioni sul mercato del lavoro, stimava un ammanco di quasi 265.000 risorse. Chi stesse meditando di cercare lavoro oltre confine può valutare questi luoghi che sono l’ideale per i frontalieri per prendervi residenza. Il problema potrebbe essere l’alto costo degli affitti e delle abitazioni: dove le case costano meno?

La Svizzera è una meta ambita per i lavoratori italiani soprattutto per le retribuzioni più generose rispetto a quelle italiane. Nonostante il complicato rapporto di amore-odio con i lavoratori italiani, le opportunità per chi cerca lavoro sono davvero tante. Il 10% dei profili cercati corrisponde a quadri o dirigenti. Si cercano poi infermieri, elettricisti e sviluppatori di software. Vediamo però dove poter prendere casa a buon prezzo.

Dove le case costano meno se vuoi lavorare in Svizzera: i comuni dei frontalieri

Rogeno è un comune in provincia di Lecco che dista solo 17 km dal centro della città lacustre. Si trova a 35 minuti di strada dal confine e precisamente da Chiasso. In questo comune di circa 3.100 abitanti c’è la scuola dell’infanzia e la primaria oltre ai servizi di prima necessità. Sono sorte nuove costruzioni e l’aria lacustre rende questo borgo fra le mete ambite dai frontalieri. Secondo le stime dei portali immobiliari più cliccati, le case in vendita a Rogeno hanno un prezzo medio di 1.119 €/mq. Per quanto riguarda gli affitti il prezzo medio è di 7,19 €/mq.

Comuni vicino alla Svizzera in provincia di Como

Ci spostiamo in provincia di Como, dove prenderemo in considerazione il soleggiato comune di Maslianico. Questo borgo conta 3.150 abitanti e dista dal centro di Como 20 minuti di strada. Per chi intende lavorare nel vicino Canton Ticino, la distanza dalla dogana è veramente irrisoria, in 5 minuti, 3,5 km di strada, ci si trova nella terra del cioccolato e degli orologi. A Maslianico troviamo sia la scuola dell’infanzia, sia la primaria che la secondaria di primo grado. I prezzi delle case, vista la vicinanza al confine sono più cari rispetto a Rogeno ma comunque rimangono sotto i 2.000 € al mq. La media dei prezzi delle case in vendita è di 1.971 €/mq. Per gli affitti il prezzo a metro quadrato è di 12,80 €.

Case in provincia di Varese vicino alla Svizzera

In provincia di Varese, possiamo citare almeno due comuni vicino al confine ticinese: Porto Ceresio e Cuasso al Monte. In entrambi i casi Lugano è davvero vicina. Circa mezz’ora di auto e si raggiunge la cittadina Svizzera scelta anche da Mina come sua residenza. Porto Ceresio è una splendida cittadina sul Lago di Lugano con ville e costruzioni signorili tipiche dei laghi. L’offerta di case non è vasta dato anche il territorio limitato del borgo ma i prezzi per una casa in vendita sono in media di 1.796 €/mq secondo le stime di alcuni portali immobiliari. Gli affitti hanno invece un prezzo in media di 9,29 €/mq.

Cuasso al Monte è un altro piccolo comune in altura (l’altitudine è di 537 m sul livello del mare) che dista poco dalla frontiera. Anche in questo caso non mancano i servizi e le scuole arrivano fino alla secondaria. Il mercato immobiliare, inoltre, riserva alcune sorprese perché il prezzo medio è di 1.151 €/mq, mentre per gli affitti il prezzo medio è di 7,15 €/mq. Ecco quindi dove le case costano meno se vuoi lavorare in Svizzera.

