Dal punto di vista macroeconomico non è cambiato nulla. Infatti, si continua a discutere sempre se ci saranno o meno i tagli dei tassi, se ci sarà o meno recessione o soft landing oppure l’inflazione porterà ulteriore scompiglio. Per il momento, gli investitori, dopo aver rimandato l’appuntamento, ritengono che con probabilità elevate fra giugno e luglio ci sarà il primo taglio dei tassi da parte della FED. Molti ritengono, che a tagliare per prima sarà la BCE. Sarà così? Frattanto i mercati azionari internazionali sono saliti di oltre il 10% di media nel primo trimestre. Un risultato straordinario, basti pensare che dal 1898 ad oggi, il Dow Jones è salito di media l’11% all’anno. Dall’ottobre del 2022 il rialzo è stato quasi del 50%, mentre del 25% circa dall’ottobre dello scorso anno. Ci sarà una pausa? Wall Street è pronta per un ribasso?

Ieri forte rialzo: quali indicazioni sta dando il Vix?

Il VIX, lanciato dal Chicago Board Options Exchange (CBOE) nel 1993, è un indice che misura le aspettative del mercato riguardo alla volatilità futura. La sua importanza risiede nel fatto che fornisce indicazioni sull’incertezza del mercato, utilizzando le opzioni sull’indice S&P 500 come sottostante. Il VIX esprime la media ponderata della volatilità implicita delle opzioni a 30 giorni sullo S&P 500. È uno strumento cruciale per gli investitori poiché offre una stima della volatilità attesa e rappresenta un indicatore di rischio. Quando il VIX registra un forte aumento, come accaduto con il recente conflitto tra Russia e Ucraina, può indicare una maggiore incertezza nei mercati finanziari. Tuttavia, storicamente, periodi di alta volatilità non sempre corrispondono a momenti negativi per gli investitori, ma possono offrire opportunità di rendimento più elevato. Infatti, lo S&P 500 ha generato rendimenti medi più alti in periodi di alta volatilità.

negli ultimi mesi l’indice si sta muovendo in laterale e in una bada ristretta fra i seguenti valori:

11,81 e 18. Ieri però si è verificata un’impennata di circa il 7%, un’escursione intraday che non si vedeva da diverso tempo. Si prepara cattivo tempo? Potrebbe essere.

Wall Street è pronta per un ribasso? I livelli da monitorare per il breve termine

La giornata di contrattazione del giorno 1 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.566,83

Nasdaq C.

16.396,83

S&P500

5.243,77.

Inizio di un ritracciamento se nei prossimi giorni si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.760

Nasdaq C.

15.951

S&P500

5.200.

Fra oggi e domani i mercati chiariranno meglio le loro intenzioni e capiremo se il Vix di ieri ha anticipato l’inizio di una fase correttiva.

