Quali sono le città europee in cui costa di più affittare o comprare un immobile

Hai intenzione di investire in un immobile o sei semplicemente curioso in merito a quali siano gli appartamenti più costosi del Vecchio Continente? A breve scopriremo in quali città si paga di più per comprare o affittare una casa. Nello specifico, tratteremo di 6 note città europee, alcune delle quali sono capitali dei rispettivi Stati di appartenenza.

Piuttosto che nei mercati finanziari, molte persone scelgono di investire in immobili. Lo fanno per aumentare le proprie entrate e spesso perché sperano che il valore della casa acquistata aumenti con gli anni, oppure sono sicuri che sarà così in base alle proprie previsioni. Ma quali sono le città europee in cui costa di più affittare una casa? Cominciamo a rispondere a questa semplice domanda.

Quali sono le città europee in cui costa di più affittare casa

A volte fittarsi una casa non costituisce un investimento. Spesso, infatti, c’è chi decide di farlo per andare a studiare lontano da casa, condividendo l’appartamento con altri coetanei. Molti pensano che gli affitti in città italiane come Roma e Milano, molto gettonate tra gli studenti, siano elevati. Sicuramente non hanno torto, ma sorprenderà sapere che nessuna di queste due città è tra le più costose in Europa.

Al primo posto c’è infatti Lisbona, con un fitto medio dal costo di 2.500 euro al mese. Al secondo c’è Amsterdam, in cui un fitto costa in media circa 2.300 euro al mese. Al terzo posto figura infine Parigi, con un fitto medio di 1.800 euro al mese. Prezzi che, indubbiamente, fanno sì che in pochissimi possano permettersi di fittare una casa in queste città.

3 capitali del Vecchio Continente in cui costa di più acquistare un immobile

E quali sono invece le città europee in cui costa di più acquistare casa? Ancora una volta, nella top 3 non ci sono città italiane. Al primo posto c’è Parigi, che si riconferma tra le città più care del Vecchio Continente. Infatti, il costo medio di un immobile nella capitale della Francia è di ben 625.000 euro.

Al secondo posto c’è Londra, in cui una casa costa circa 585.000 euro. Al terzo posto c’è Lussemburgo, in cui il costo di una casa è mediamente di 561.000 euro.

