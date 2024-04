Torniamo a parlare dei prezzi degli immobili nelle città europee. Questa volta tocca alla capitale dell’Ungheria e cioè Budapest, nota per essere una ricca di storia e cultura, ma anche di spazi verdi e splendidi panorami. Infatti, ogni anno attira turisti dal resto dell’Europa e da ogni parte del Mondo. Le attrazioni sono molteplici: si pensi al Buda Castle o alla possibilità di percorrere il Danubio sul battello ascoltando la storia di Buda e Pest o anche alla Basilica di Santo Stefano. Quelle che abbiamo citato sono solo alcune delle ragioni per cui è assolutamente d’obbligo visitare questa città. Ma se non ci si volesse limitare ad andare lì in vacanza? Quanto costa un immobile? Scopriamo e vediamo come è cambiato il prezzo di un appartamento negli ultimi anni.

Quanto costa comprare una casa a Budapest?

Al momento il prezzo medio di una casa è di circa 42,5 milioni di fiorini ungheresi. In euro, questa cifra corrisponde a circa 107.000 euro o comunque ad una cifra leggermente maggiore.

Insomma, circa 775.000 fiorini per metro quadrato, cioè 1.964 euro. Ovviamente, i prezzi che abbiamo riportato sono soltanto quelli medi. Il costo di un immobile dipenderà anche e soprattutto dalla zona in cui si sceglie di acquistarlo. Un appartamento al centro avrà un costo maggiore rispetto ad uno situato in periferia.

C’è da dire che in seguito alla pandemia da COVID-19 il costo medio delle case in Ungheria – e non soltanto – è aumentato notevolmente: del 13% circa, facendo il confronto con l’anno 2019.

Il confronto con il prezzo di un immobile a Roma

Abbiamo appena visto quanto costa comprare una casa a Budapest. Ma quindi, costa maggiormente una casa nella capitale dell’Ungheria o in quella del nostro Paese? Rispondiamo dunque a questa domanda. In media, il costo di una casa a Roma è di circa 3.331 euro al metro quadrato.

Dunque, il prezzo di un immobile nella capitale d’Italia è notevolmente superiore.

