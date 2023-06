Dopo la forte salita dal mese di maggio, i mercati americani ora si sono portati a ridosso di resistenze importanti. Questi sono i livelli toccati a metà agosto dello scorso anno, dai quali iniziò una correzione di diversi punti percentuali. Negli ultimi 2 giorni di Borsa aperta si è assistito ad un ritracciamento, e ieri le chiusure di contrattazione sono state di recupero dai minimi segnati in intraday. Cosa accadrà da ora in poi? Wall Street è indecisa oppure ha le idee molto chiare?

Agosto come approdo

Lo stiamo scrivendo dal 6/7 aprile, quando a ridosso di quelle date era stato segnato un minimo, e dove è scaduto un nostro setup annuale. Cosa? Attendiamo un rialzo anche forte fino alla scadenza del 4 agosto. Attenzione però! Questa data non dovrebbe rappresentare il massimo annuale, ma essere una tappa intermedia, perchè il rialzo fra alti e bassi fisiologici, potrebbe continuare fino alla prima decade di dicembre.

Il 2022, come terzo anno del ciclo presidenziale, che si abbina al terzo del ciclo decennale, dovrebbe essere di forti rialzi. Il prossimo anno dovrebbe essere invece di lateralità rialzista, ma non dovrebbe ricalcare la forza che attendiamo in quest’anno.

Wall Street è indecisa? Cosa guardare da ora ai prossimi giorni

La giornata di contrattazione di lunedì 20 giugno si è chiusa in ribasso per i listini americani, e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.053,88

Nasdaq C.

13.667,29

S&P500

4.388,71.

Per il momento non è cambiato nulla: attendiamo al massimo entro domani, scadenza di setup mensile, la ripresa del rialzo. In caso contrario, attenderemmo questo swing nella data del 30 giugno, successivo setup.

Sotto quali livelli invece archivieremmo la nostra view rialzista fino al 4 agosto? Sono i seguenti:

Dow Jones

33.399

Nasdaq C.

13.089

S&P500

4.261.

Al momento non vediamo particolari pericoli e siamo in attesa della formazione di un nuovo swing rialzista di breve termine. Potrebbe accadere fra oggi e domani.

