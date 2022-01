I mercati hanno inziato l’anno con forza e man mano questo movimento sembra rientrato. Cosa attendere da ora in poi? Cosa possiamo dire dopo la prima settimana di contrattazione del nuovo anno? Wall Street è indecisa sul da farsi ma si attendono sviluppi chiarificatori fra oggi e domani.

Alla chiusura di contrattazione del 7 gennaio i prezzi hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

36.231,66

Nasdaq C.

14.935,90

S&P 500

4.677,03.

Si scenderà da ora in poi?

La nostra previsione su scala settimanale per l’anno 2022

I livelli da monitorare per capire il prossimo movimento dei listini azionari

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 36.383. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 36.111.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.199. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.853.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.708. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.819.

Gli indici hanno una tendenza diversa fra di loro e solitamente in questi casi, nei primi 2 giorni della settimana si assiste a un’esplosione di momentum che fa iniziare direzionalità nello stesso verso.

Wall Street è indecisa sul da farsi. Visa dove è diretta?

Visa (NYSE:V), ha chiuso la giornata di contrattazione del 7 gennaio prezzo di 216,96 in ribasso dell’1,27% rispetto alla seduta precedente. Nel corso dell’anno 2021, il titolo ha segnato il minimo a 190,10 e il massimo a 251,88.

Le previsioni del 2022

area di minimo 192,89/214,56

area di massimo 244,88/263,19.

La strategia operativa

La previsione annuale rimarrà valida fino a quando si assisterà a chiusure mensili superiori a 190,10. Attenzione, si segnala che gli oscillatori di lungo sono in un’area dove potrebbe formarsi il bottom annuale. Nel breve, fino a quando non si assisterà a una chiusura mensile superiore a 219,73 dollari, si continuerà probabilmente a scendere verso 192,89.

Questo è un titolo da tenere in forte considerazione per l’operatività di quest’anno in quanto potrebbe riservare interessanti sorprese.