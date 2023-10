La prima settimana di ottobre è molto importante per i mercati azionari internazionali per due ragioni. La prima è ciclica, in quanto dovrebbe porre fine alle vendite iniziate ad agosto intorno al setup annuale scaduto il giorno 4. La seconda è grafica, in quanto sono stati raggiunti livelli di prezzo obiettivo per i canoni dell’analisi tecnica classica e in base alle leggi delle trend lines. Sotto questi livelli si potrebbe aprire un baratro con potenziali discese di un ulteriore 15/20% fino alla scadenza del setup rosso annuale del 30 novembre. Wall Street è in bilico: o riparte ora oppure saranno dolori!

Il report sull’occupazione di domani

L’attenzione è posta sui dati che verranno pubblicati domani alle 14:30 ora italiana. Quale scenario indicheranno? Recessione economica alle porte? Soft landing oppure l’inflazione tornerà a essere su livelli ancora più alti. La nostra idea è che l’inflazione tenderà ad abbassarsi perchè da ora si dorebbero vedere gli effetti dei recenti rialzi dei tassi. Questo dovrebbe portare a uno scenario ideale e “idiliaco” per la salita di medio lungo termine dei mercati azipnari. Le probabilità infatti sono le seguenti: il primo trimestre del 2023 dovrebbe aver lasciato probabilmente ale spalle il bottom dell’intero decennio, e quest’anno dovrebe chiudersi su livelli superiori agli attuali di almeno il 10%. Sarà così?

Wall Street è in bilico: o riparte ora oppure saranno dolori! i livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 4 ottobre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.129,55

Nasdaq C.

13.236,01

S&P500

4.263,75.

Nuovi rimbalzi con chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

33.390

Nasdaq C.

13.280

S&P500

4.283.

Ieri sono stati generati segnali di fine ribasso. Vedremo se verranno confermati fra oggi e domani. Le divergenze continuano a essere positive e ad assecondare la nostra view che rimane ottimista per il futuro. Siamo comunque a un momento di verifica. E di non poco conto.

Lettura consigliata

Soldi, amore, successo, ecco le 5 leggi principali del karma che cambiano la vostra vita secondo Sadhguru, il più amato da Vip e star di Hollywood