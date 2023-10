Ricchi si diventa: la storia del successo di Barbara D’Urso, gli esordi, l’addio a Mediaset, i progetti futuri e come investe i suoi soldi

Orfana di Pomeriggio 5 e Domenica Live, i suoi programmi di punta, e sostituita di punto in bianco da Myrta Merlino in nome della restaurazione dei palinsesti Mediaset voluta da Piersilvio Berlusconi, la Barbara Nazionale resta forte della sua esperienza. E guarda a nuovi progetti.

Nata a Napoli il 7 maggio 1957, Maria Carmela, in arte Barbara D’Urso ne ha fatta davvero tanta di strada nel mondo dello spettacolo, diventando una delle professioniste più mate di sempre. Per quanto certi suoi modi di fare sono invisi ai suoi detrattori, in quanto giudicati melensi, va detto, che plotoni di casalinghe la amano come fosse una parente. L’amica che ti tiene compagnia mentre stiri o badi alle faccende di casa. Il suo impatto nazional popolare trova i suoi eguali solo in personaggi come Maria De Filippi e Mara Venier, con le quali la conduttrice ha una solida amicizia.

Ricchi si diventa: ecco la storia di Barbara D’Urso e la sua scalata verso il successo. In giovane età e con il disaccordo del padre, che tendeva a educarla molto severamente, Maria Carmela decide di andare Milano per intraprendere la sua carriera di modella, partendo con sole 15.000 Lire (7 euro) in tasca. Inizialmente, trova ospitalità da un’amica, poi presso dei giocatori di pallanuoto del Napoli, che le offrono per alcuni mesi una stanza singola come appoggio.

Ricchi si diventa: la storia del successo di Barbara D’Urso

Finalmente a Milano, con una serie di lavori saltuari riesce a permettersi un affitto. Così Barbara inizia a portare il suo book fotografico presso diverse agenzie, che, apprezzando la sua indiscussa bellezza, le offrono dei lavori come fotomodella. Nel 1976 Barbara conosce Remo Remigi, all’epoca sposato. Questo amore con il famoso cantante lancia la ragazza sulle copertine di tutti i giornali scandalistici, consegnandola per la prima volta al grande pubblico.

Barbara D’Urso agli esordi in televisione, il lavoro come valletta

Il vero e proprio esordio televisivo, abbandonata la professione di modella, Barbara lo trova in una TV locale lombarda, come valletta. Si tratta di TeleMilano58. Da lì in poi, Maria Carmela diventa Barbara D’Urso. Nel 1978 inizia il suo lavoro in Rai partecipando al programma Stryx, dove si esibiva in una danza conturbante. Nel 1980 Silvio Berlusconi compra la TeleMilano58, che diventerà Canale 5 ed estenderà le sue trasmissioni su tutto il territorio nazionale. Com’è noto, il sodalizio e l’amicizia tra la conduttrice e il Cavaliere durerà fino al recente decesso di quest’ultimo, e sarà parte della fortuna di Barbara. Contestualmente, la D’Urso lavora in Rai a Domenica In affiancando Pippo Baudo ed incide qualche disco. Subito dopo, inizia una relazione sentimentale con Vasco Rossi, cosa che concorre a gonfiare ulteriormente la sua popolarità.

Quanto ha guadagnato nel suo periodo d’oro?

Ricchi si diventa: la storia del successo di Barbara D’Urso. Si vocifera che la presentatrice, attrice e show girl, tra quelli che sono stati i suoi programmi di punta (Pomeriggio 5 , Grande Fratello e Domenica Live) e il suo ruolo da protagonista nello sceneggiato “La dottoressa Giò”, abbia guadagnato qualcosa come 6 milioni di euro l’anno. Tra i suoi investimenti c’è sicuramente la lussuosa dimora nei pressi di Milano, ampiamente illustrata tramite i suoi post sui social. Per quanto riguarda il futuro della conduttrice, ne sappiamo ancora poco. Il suo contratto con Mediaset resta in essere fino a dicembre 2023, dunque non si escludono nuovi progetti per lei. E dalle sue stories instagram, l’amatissima Barbara lascia intendere di essere già pronta per spiccare il volo verso altre nuove avventure.

