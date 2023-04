La settimana doveva presentarsi in laterale ribassista fino al 6 aprile, primo giorno di setup. Il 7, secondo giorno dovrebbe far risalire i prezzi e lasciare alle spalle il minimo di questo mese. Se la nostra view si rivelerà esatta, e le medie storiche sembrerebbero darci ragione, siamo vicini a un forte rialzo fino al setup annuale del 4 agosto. Il 2023 è un anno che vede “coniugare” il terzo anno del ciclo presidenziale con il terzo anno del decennio. Cosa attendere quindi? Un rendimento positivo del 20/25%. Quindi, da ora Wall Street dovrebbe essere pronta per accelerare al rialzo.

Atterraggio morbido dell’economia

La preoccupazione di molti è che alle porte ci sia una severa recessione economica. Fino a questo momento, sia i dati contingenti che predittivi non ne vedono le ragioni. Quindi, queste previsioni non sembrerebbero fondate. I dati invece, vanno nella direzione di un atterraggio morbido, con un rallentamento moderato, e con un equilibrio fra crescita e livello dei tassi di interesse. Non abbiamo ragioni quindi, di pensare che la situazione debba peggiorare. Riteniamo che il report sull’occupazione che verrà pubblicato questo venerdì andrà proprio in questa direzione.

Torniamo al breve termine.

La giornata di contrattazione di ieri si è chiusa con segno contrastato fra i vari listini e ai seguenti prezzi (solo il Dow Jones in positivo):

Dow Jones

33.482,72

Nasdaq C.

11.996,86

S&P500

4.090,38.

Wall Street dovrebbe essere pronta per accelerare al rialzo: i livelli da monitorare

La settimana continua essere incerta incerta e dovrebbero farlo fino alle prime ore di contrattazione di domani. Dopo questa data si potrebbe accelerare al rialzo per tutto il mese.

Una fase di assestamento dopo il rialzo dai minimi di marzo era nelle logiche. Erano state raggiunte delle resistenze di breve in ipercomprato e in divergenza negativa degli oscillatori.

Cosa dobbiamo monitorare per ritenere che il trend rimanga al rialzo?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dow Jones

32.295

Nasdaq C.

11.550

S&P 500

3.909.

Vedremo oggi cosa accadrà.

