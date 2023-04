Gatto affettuoso e che miagola poco da scegliere per casa: spopola la pregiata razza dei mici di Serena Bortone

Trovare un gatto da adottare e tenere dentro casa, indipendentemente se si tratti di un appartamento o una villetta, è difficile. D’altronde si tratta di una scelta da fare una volta ma dalla lunga durata. Se siamo indecisi circa quale razza scegliere, potrà esserci d’aiuto conoscerne meglio una che negli ultimi tempi sta facendo innamorare tanti, anche alcuni Vip. A portarla sotto i riflettori, infatti, è stata proprio Serena Bortone, che ne possiede due esemplari.

La conduttrice RAI Serena Bortone non ha mai fatto mistero del suo amore profondo nei confronti dei gatti. È infatti proprietaria di due bellissimi mici che più volte ha portato con sé nello studio televisivo di “Oggi è un altro giorno”. Vi intrattiene un legame speciale e molto stretto, come testimonia il suo profilo Instagram. Tante le foto e i reel che li vedono protagonisti e che ci danno la possibilità di cogliere uno scorcio della loro vita quotidiana in condivisione con la conduttrice. I loro nomi sono quelli di personaggi letterari, ossia Pierre e Chéri, diventati un hashtag per trovarli.

Una razza di gatto affettuoso e che miagola poco da scegliere per casa

I gatti di Serena Bortone sono dei Persiani Chinchilla. Ad amarli nel mondo dello spettacolo è anche Valeria Marini, che ne possiede 3. Un gatto che sta riscuotendo molto successo sia per il suo aspetto elegante sia per il suo buon carattere. Sarebbe una particolare varietà di Persiano che nascerebbe sul finire dell’800 da un incrocio tra un Persiano e un Silver Tabby. Ne deriva un gatto dal pelo folto e lungo morbidissimo come quello del cincillà, il roditore da cui prende il nome.

Caratteristica del suo manto è il tipping, ossia la sfumatura diversa che presenta all’estremità. Infatti, il pelo bianco termina in punte leggermente più scure. Sono ammesse però anche altre tonalità tendenti al marrone arancio. Il Persiano Chinchilla è un gatto di taglia media dal corpo massiccio e muscoloso come il Persiano ma un po’ più slanciato. Ha zampe corte e una coda non molto lunga ma vaporosa. Ha un musetto tondo sul quale spiccano un nasino rosa e degli occhioni magnetici verde-azzurro contornati di nero come se indossasse l’eyeliner. Questi lo rendono estremamente espressivo e tenero, contribuendo alla sua bellezza mozzafiato.

Carattere dei gatti di Serena Bortone

Il Persiano Chinchilla ha un’indole calma e pacifica, il che lo rende anche adatto ai bambini, al pari del micio di Aurora Ramazzotti. Può convivere anche con altri animali, cani e gatti, purché abituato pian piano. Il Persiano Chinchilla sarebbe tra i gatti più socievoli ed è più estroverso rispetto al comune Persiano. È un micio che ama la compagnia della propria famiglia, ma allo stesso tempo tende a ritagliarsi i propri spazi. Con gli estranei è tranquillo, ma si dimostra un po’ schivo e timido. Naturalmente anche in questo caso conterà molto l’abitudine, nonché la sua educazione.

Non è un gatto rumoroso, miagola di rado e quando lo fa ha un tono leggero e delicato. Perfetto per quanti temono di essere svegliati a suon di miagolii. Molto adatto anche alle persone pigre, infatti, seppure gradisca giocare e curiosare, è un gatto che preferisce di gran lunga poltrire che muoversi. Questo tratto fa sì che non richieda grandi energie e che sia adatto anche agli anziani. Non necessita dunque di uno spazio esterno dove scorrazzare. È il tipico gattone da salotto, una compagnia discreta ma in grado di riempire le nostre giornate col suo enorme amore incondizionato.

Insomma, se cerchiamo un gatto affettuoso e che miagola poco da scegliere per casa potremmo averlo trovato. Il suo costo varierebbe in base alle caratteristiche e alla storia genealogica, ciò fa sì che possa avere un prezzo al di sotto dei 1.000 euro, così come al di sopra.